By the Time It Gets Dark, il film su due donne definito 'magica ode malinconica'

La trama segue due donne che arrivano in una casa isolata, circondata da campi e montagne. La donna più giovane dirigerà un film sulla più anziana, uno scrittrice che ha guidato il movimento studentesco nel 1970. La regista registra le interviste da utilizzare come materiale per il suo script. Le donne cenano in un bar vicino e hanno una conversazione imbarazzante con la ragazza che le serve.

"By the Time It Gets Dark" è il film di Anocha Suwichakornpong che ha ottenuto buone critiche.

