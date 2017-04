Heal The Living - Riparare i viventi, il film su tre vite è apprezzato dalla critica statunitense

Heal The Living ("Réparer les vivants") di Katell Quillévéré è uscito nelle sale statunitensi in questa settimana e sta ottenendo delle buone critiche. Tra gli interpreti ci sono Emmanuelle Seigner (leggi l’intervista), Bouli Lanners (leggi l’intervista).

In Italia il film francese è uscito il 26 gennaio 2017 con il titolo "Riparare i viventi".

"Heal the Living" segue tre storie apparentemente non collegate: un adolescente francese con gli amici parte per un viaggio di surf che conduce alla tragedia; una donna in un'altra città apprende che il suo cuore debole sta cominciando ad indebolirsi e lei deve decidere se curarsi; due squadre di medici lottano durante le ore di lavoro per salvare vite umane.

Il critico Guy Lodge di Variety ha definito il film capace di “impennate visive e sonore; Kenneth Turan del Los Angeles Times apprezza la “storia che si svolge in modo sorprendente”; Boyd van Hoeij del The Hollywood Reporter apprezza la prima parte del film che ha una “portata sconcertante”.

Heal The Living è scritto dallo stesso Katell Quillévéré con Gilles Taurand: nel cast ci sono Tahar Rahim, Anne Dorval, Kool Shen, Monia Chokri, Alice Taglioni.

© Riproduzione riservata