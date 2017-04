Ballando con le stelle, 'un programma adatto a tutti': intervista a Carolyn Smith

R: Oney per la sua percezione interiore e poi non si lamenta mai. Un’altra scoperta, un vero talento, è Simone Montedoro.

D: Tra le coppia in gara in questa nuova edizione, quale vi ha stupito maggiormente?

R: Purtroppo io, per colpa del mio giudizio vero ed imparziale sul ballo; ma sicuramente anche Mariotto e Selvaggia per le loro battute che, spesso, toccano il personale.

R: La giuria ha avuto, nel corso degli anni, solo due cambiamenti. Quella storica era con la presenza del mio grande amico del cuore, Lamberto Sposini; senza giudicare quella attuale che apprezzo, quella storica, era senza dubbio più equilibrata ed omogenea. Giustamente i programmi si evolvono ed ecco l’arrivo di Amargo prima e poi Selvaggia Lucarelli. Siamo cinque anime libere e diverse tra noi e questo, forse per fortuna, crea delle scintille! Insomma, non ci annoiamo.

R: Il mio rapporto è sempre ottimo, dall’inizio alla fine. Purtroppo, man mano che la gara va avanti, alcuni vip, prendono le votazioni sul personale e questo è sbagliato. Dentro " Ballando con le stelle ” sono dei concorrenti e come tali sono giudicati; poi io giudico solo ed esclusivamente il ballo e non il loro carattere. Sono onesta e concentrata in quello che faccio.

R: È un programma adatto a tutti, grandi e piccini. La danza da sempre unisce; vedere i nostri amici vip diventare ballerini e, quindi, vederli in una vesta diversa da come siamo abituati a vederli, incuriosisce sempre.

