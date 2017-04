Recensione Doctor Who L'Undicesimo Dottore il nuovo fumetto della RW Edizioni

Doctor Who L’Undicesimo Dottore è il nuovo fumetto pubblicato in Italia dalla RW Edizioni. Uscito nel mese di marzo, questo nuovo albo, riporta i primi cinque capitoli della nuova saga. Il protagonista è stato disegnato con i lineamenti dell’attore Matt Smith, il volto televisivo della serie della BBC andata in onda tra il 2010 e il 2014. Nel nuovo fumetto troviamo per i testi Al Ewing e Rob Williams, ai disegni Simon Fraser e Boo Cook e per i colori Gary Caldwell. Questo albo è stato presentato in anteprima al Cartoomics 2017.

La trama racconta dell’incontro tra il Doctor Who e Alice una donna che ha perso tutto, la sua famiglia, il suo lavoro e sta per perdere anche la sua casa. Alice è persa nella sua vita triste e grigia e quando vede passare vicino a lei un enorme cane arcobaleno rimane a bocca aperta, ed è in quel momento che il dottore decide di chiedere il suo aiuto per catturare questa strana creatura. Inizia così il loro viaggio insieme, all’interno del Tardis, Alice, scoprirà cosa significa viaggiare nel tempo e nello spazio, scoprirà nuovi mondi e nuove forme di vita, le tante avventure che vivrà insieme al Dottore le faranno tornare il sorriso e la voglia di andare avanti.

Il fumetto inizia raccontando la vita di Alice una donna qualunque che vede la sua intera esistenza crollarle addosso. Ma è nel momento più oscuro della sua vita che le si palesa davanti un grandissimo cane arcobaleno e dietro di lui vede un uomo davvero particolare, inizia così la sua nuova avventura e da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Grazie al Doctor Who, Alice, scoprirà tanti mondi diversi e tanti creature particolari, aiuterà il Dottore in diverse situazioni pericolose e non si tirerà indietro neanche di fronte alla paura della morte. In questo nuovo fumetto troviamo una bella storia fatta di aiuto reciproco e di amicizia, che anche nelle difficoltà più strane e insensate, riesce a tirare fuori il meglio in ogni persona.

All’interno di questi primi cinque capitoli della nuova storia del Doctor Who troviamo una nuova protagonista, che da subito si dimostra all’altezza delle grandi avventure che sta per vivere. Alice è una donna che non ha mai vissuto niente di così pazzesco prima d’ora ma fin da subito si dimostra sveglia e intelligente, all’altezza delle aspettative del Doctor Who. I loro viaggi attraverso il tempo e lo spazio sono ricchi di emozioni e di colpi di scena, un nuovo inizio tutto da leggere e gustare, aspettando il prossimo numero.

