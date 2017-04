Star Wars: Gli ultimi Jedi, 38 milioni di view per il trailer del film sul tempo della fine

Il teaser trailer del film "Star Wars: Gli ultimi Jed" ("Star Wars - The Last Jedi") ha raggiunto il record di 14,6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Su Facebook ha superato i 24 milioni.

"Star Wars: Gli ultimi Jed" ("Star Wars - The Last Jedi") uscirà il 13 dicembre 2017: durante la Star Wars Celebration di Orlando è stato presentato il nuovo trailer

