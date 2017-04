The Meyerowitz Stories, Adam Sandler e Ben Stiller diretti da Noah Baumbach

“The Meyerowitz Stories”, è questo il titolo definitivo (quello provvisorio era “Yeh Din Ka Kissa”, una frase in hindi traducibile con “la storia della giornata”) del nuovo film di Noah Baumbach. La trama ufficiale finora disponibile è piuttosto stringata: dopo anni di silenzi e lontananza, dei fratelli si riuniscono a New York in occasione di un evento che celebra la carriera artistica del padre. Il confronto tra genitore e figli si farà portavoce di un conflitto generazionale più profondo, allargabile a tutta la società.

Il cast del film (di cui Baumach ha curato non solo la regia, ma anche la sceneggiatura) vede in prima linea Adam Sandler e Ben Stiller affiancati da interpreti d’eccezione come Dustin Hoffman ed Emma Thompson, a cui si aggiungono Elizabeth Marvel e Grace Van Patten. Hoffman vestirà i panni del padre dei due protagonisti; per una serie di strane coincidenze, il leggendario attore è già stato il padre sia di Ben Stiller (in “Mi presenti i tuoi” e “Vi presento i nostri”) che di Adam Sandler (in “Mr Cobbler e la bottega magica”).

Netflix ha di recente acquisito i diritti di “The Meyerowitz Stories”, annunciando che il film non soltanto verrà reso disponibile sulla piattaforma di streaming, ma sarà anche distribuito in un ristretto numero di cinema nella seconda metà del 2017. Insieme ad “Okja”, l’atteso thriller sci-fi di Bong Joon Ho (regista dell’acclamato “Snowpiercer”), “The Meyerowitz Stories” segnerà un importante traguardo per Netflix, ovvero quello di vedere dei propri prodotti originali proiettati in una cornice prestigiosa quale il Festival di Cannes. L’anno scorso Amazon era riuscito a surclassare l’avversario portando ben 5 film di sua produzione a Cannes: il trucco era stato quello di distribuirli per un breve periodo al cinema prima di renderli disponibili in streaming, e quest’anno Netflix ha deciso di adottare la stessa strategia con i due film sopra citati.

Noah Baumbach è un acclamato regista, sceneggiatore e produttore statunitense. Ha diretto titoli molto apprezzati dalla critica come “Frances Ha”, “Lo stravagante mondo di Greenberg” (candidato all’Orso d’Oro del 60esimo Festival di Berlino), e “Il calamaro e la balena”, forse il suo film più famoso, con il quale si è guadagnato il plauso del Sundance, una nomination agli Oscar e tre al Golden Globe, più innumerevoli altri riconoscimenti; ha inoltre aiutato un artista del calibro di Wes Anderson a scrivere due delle sue opere più riuscite degli ultimi anni, ovvero “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” e “Fantastic Mr. Fox”, quest’ultimo tratto da un romanzo di Roald Dahl.

