L'isola dei famosi, Raz Degan: 'all'inizio non sapevo nemmeno dove fossi'

Raz Degan, vincitore dell'edizione 2017 de "L'isola dei famosi", è tra i protagonisti della nuova puntata di "Verissimo", dove ha parlato della fase iniziale della sua partecipazione al programma: "All’inizio non sapevo nemmeno dove fossi. Fino alla terza settimana ero convinto di fare un programma che si chiama ‘Survivor’. Non sapevo cosa fosse un ‘confessionale’ e non capivo perché dovessi fare dei giochi”.

Il vincitore della dodicesima edizione della versione italiana del reality show ha speso parole anche per gli altri concorrenti e nononstante le divergenze e incomprensioni ne rivela un aspetto positivo: "Loro mi hanno spinto mentalmente a contemplare la vita in un altro modo, cercando di convertire certe sensazioni negative in altro. Facevano parte del percorso che mi ha dato la forza di andare avanti”."

Nel corso del nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin, in onda domani pomeriggio su Canale 5, interverranno anche gli altri protagonisti de "L'isola dei famosi": Simone Susinna, Nancy Coppola, Eva Grimaldi, Malena, Samantha De Grenet, Giulio Base, Moreno, Dayane Mello, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra.

