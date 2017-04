Apple: interessata all'acquisto della Disney per una library di film, serie tv e parchi a tema

Apple starebbe valutando la possibilità di acquisire The Walt Disney Company. Secondo le fonti di Variety e RBC Capital Markets, la società fondata da Steve Jobs nel 1976 potrebbe investire una cifra di 200 miliardi di dollari per un simile accordo.

La Apple starebbe cercando di costruire un concorrente immediato a Netflix, con una library di serie TV e film Disney disponibili su iPhone, iPad e MacBook. Inoltre potrebbe integrare tutti i suoi prodotti di tecnologia e software nei vari parchi a tema Disney, che sono sette (California, Florida, Giappone, Parigi, Hong Kong e Shanghai).

La Apple avrebbe anche avuto interesse nell’acquisizione della Warner Bros. prima che essa fosse acquistata da AT & T lo scorso autunno per un valore di 85 miliardi di dollari, pur se l’acquisizione non è stata ancora formalizzata.

La Disney controlla Marvel Entertainment, Lucasfilm, ABC, ESPN nonché altre società minori: proviene dal recente successo del film “La bella e la bestia”, che ha incassato 1,002 milioni di dollari.

La Apple ha da poco realizzato il parco di Cupertino presso cui si sposteranno gli uffici e saranno presenti attività di intrattenimento. Ci saranno sentieri, passeggiate, colline, uno stagno al centro di un’edificio a forma di astronave. Il campus si estende su 175 acri, con un processo di trasloco che coinvolgerà più di 12.000 persone in sei mesi. Concepito dal Steve Jobs come un centro per la creatività e la collaborazione, è a forma di anello e rivestito di grandi pannelli di vetro curvato.

