The Young Pope, esce in dvd la miniserie sulla difficile definizione di sé

Nel 2016 la miniserie televisiva “The Young Pope” ha suscitato un forte clamore mediatico e si è distinta per originalità tematica e meccanismi di narrazione messi in atto da un cast artistico e tecnico di indiscussa qualità.

Come lascia intendere il titolo, il racconto è interamente concentrato su Lenny Belardo (Pio XII), divenuto il primo Papa americano. La struttura funzionale della storia è sorretta dalla credibile interpretazione di Jude Law, le cui doti attoriali seguono con reale intensità la definizione progressiva del personaggio.

Il protagonista di “The Young Pope” è raccontato attraverso un coinvolgente scontro tra l’irrazionalità della sua inquietudine interiore e la fascinosa razionalità con cui realizza il carattere prettamente formale del ruolo che è chiamato a ricoprire. La difficolta del trovare la giusta definizione di sé è un aspetto centrale della miniserie ed è uno degli espedienti che hanno maggiormente attratto l’audience.

La produzione originale Sky, HBO e Canal+ è oggi disponibile in dvd grazie all’iniziative editoriali di Repubblica e L’Espresso (scopri di più su Facebook e Twitter). Dal 12 aprile la prima uscita è in edicola in allegato al quotidiano “La Repubblica.

Il primo dvd è arricchito dalla presenza di “The Young Pope - A Tale of Filmaking” diretto da Fabio Mollo. Il docufilm offre allo spettatore un percorso immersivo di conoscenza degli aspetti più significativi dell’iter realizzativo della miniserie.

Il “making of” propone immagini inedite delle riprese, il personale racconto del regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino, il quale spiega l’impulso ideativo alla base di questo suo lavoro e le motivazioni che lo hanno spinto ad affidare il ruolo di protagonista a Jude Law. Il docufilm concede anche le personali impressioni dell'attore statunitense e di altri componenti del cast.

Il dvd contiene il primo episodio dove si affaccia la personalità di Pio XIII tramite le manifestazioni più eclatanti della sua anticonvenzionalità. Sfruttando la tecnica del flashback è descritta l’essenza del rapporto che il protagonista ha con Suor Mary (Diane Keaton), tra i personaggi più significativi del racconto insieme a quello del cardinale Angelo Voiello (Silvio Orlando).

“The Young Pope” è prodotta da Wildside e coprodotta da Haut et Court TV e MEDIAPRO. Tutti i dettagli sulla collana in dvd sono disponibili al seguente link.

