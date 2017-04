Scandal 6, l'episodio numero 100 ambientato in un'avvincente realtà alternativa

"Scandal 6" raggiungerà questa sera un traguardo ambito e prestigioso per una serie tv, quello dell'episodio numero 100 intitolato "The Decision" che si annuncia davvero sconvolgente. La puntata sarà ambientata in una realtà alternativa nella quale Olivia non ha mai truccato le elezioni a favore di Fitz e sarà avvolta in atmosfere eteree e psichedeliche come nel film "Xanadu", con in aggiunta molto umorismo. Darby Stanchfield, l'attrice che interpreta Abby Whelan, ha infatti dichiarato che il cast non ha mai riso tanto nel leggere una sceneggiatura e che una ventata di novità come questa è un vero toccasana per gli attori e lo staff.

Tony Goldwyn, l'interprete di Fitz, sostiene che in tale realtà alternativa il suo personaggio condurrebbe una vita molto diversa. Sostanzialmente, aggiunge Goldwyn, questa puntata è uno spunto per riflettere su come le circostanze della nostra vita modellino la nostra identità e il modo in cui percepiamo noi stessi nel mondo. Anche secondo Kerry Washington il differente corso degli eventi avrebbe prodotto cambiamenti profondi, pur lasciando intatto il nucleo psicologico delle persone.

"Scandal 6" sta vivendo quindi un momento di grazia, ma potrebbe subire profonde ripercussioni a causa della situazione politica internazionale. Shonda Rhimes, produttore esecutivo della serie tv, ha detto esplicitamente che l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha sparigliato le carte in tavola, dal momento che alcuni eventi nella sesta stagione si avvicinerebbero troppo a situazioni reali. Mentre fino a novembre la conclusione definitiva dello show era chiara nella sua mente, il cambio di inquilino a Washington le sta facendo ripensare la sceneggiatura, come già accaduto per "House Of Cards".

Tony Goldwyn, californiano purosangue che interpreta Fitz in "Scandal", si è fatto conoscere dal grande pubblico nei primi anni novanta con il ruolo del perfido Carl Bruner nella celebre commedia "Ghost" con Demi Moore e Patrick Swayze, nonché per la sua partecipazione ne "L'ultimo Samurai". È nota la sua passione per l'attivismo sociale: già presidente della "Creative Coalition" e portavoce della "AmeriCares Foundation", è stato fra i più fervidi sostenitori della campagna presidenziale di Hillary Clinton, terminata però con una clamorosa sconfitta. Attualmente sta girando "Felt", thriller spionistico con Liam Neeson.

