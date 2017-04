Festival di Cannes 2017: tutti i film in concorso e gli eventi speciali

Il Festival di Cannes ha reso pubblici i titoli dell’edizione di quest’anno che si terrà dal 17 al 28 maggio.

Dagli Stati Uniti giunge Noah Baumbach con “The Meyerowitz Stories”: Sofia Coppola propone “The Beguiled”; Todd Haynes con “Wonderstruck”; Benny Safdie e Josh Safdie con “Good Time”.

Dalla Germania arriva Fatih Akin con “Aus Dem Nichts” (“In The Fade”); dal Giappone Naomi Kawase con “Hikari” (“Radiance”); dalla Corea Hong Sangsoo con “Geu-Hu” (“The Day After”), Bong Joon-Ho con “Okja”.

Dalla Francia Robin Campillo - già sceneggiatore di “Planetarium” - con “Battements par minute”; Jacques Doillon con “Rodin”; Michel Hazanavicius - Premio oscar per "The Artist" - presenta “Le redoutable”; François Ozon “L’amant double”.

Dall’Austria Michael Haneke con “Happy End”. Dalla Grecia Yorgos Lanthimos con “The Killing Of A Sacred Deer”; dall’Ucraina Sergei Loznitsa con “A Gentle Creature”; dall’Ungheria Kornél Mundruczó con “Jupiter’s Moon”.

Dalla Gran Bretagna c’è Lynne Ramsay con “You Were Never Really Here”; dalla Russia Andrey Zvyagintsev con “Nelyubov” (“Loveless”).

Il film d’apertura è Arnaud Desplechin con “Les fantômes d’Ismaël”. Per l’Italia c’è Sergio Castellitto con “Fortunata” (“Lucky”), nella sezione Un Certain Regard.

Da segnalare fuori competizione James Cameron Mitchell con “How To Talk To Girls At Parties”; Agnès Varda con “JR”. Jane Campion con Ariel Kleiman propongono la seconda stagione della serie tv “Top Of The Lake: China Girl”, David Lynch “Twin Peaks” e Kristen Stewart il cortometraggio “Come Swim”.

Per la sezione Virtual Reality Alejandro G. Iñárritu propone “Carne Y Arena”.

