Michael Bublé: 'Ora apprezzo la vita molto di più' confida la moglie sulla guarigione del figlio

La moglie di Michael Bublé, Luisana Lopilato ha diffuso la notizia sulla guarigione del loro figlio, Noah.

I due avevano confermato nel 2016 che il figlio fosse affetto da una forma di tumore al fegato.

Durante una conferenza stampa in Argentina, Luisana Lopilato ha detto ai giornalisti: “Grazie a Dio, mio figlio sta bene. Quando si verificano cose come quella accaduta a noi, la vostra opinione sulla vita cambia. È successo a noi. Ora apprezzo la vita molto di più, l'ora e l’oggi”.

La Lopilato ha anche ringraziato per l’ausilio ricevuto: “Voglio che tutti coloro che ci hanno supportato sappiano che ci hanno aiutato molto ad attraversare questa fase. Ma l'amore è tutti i giorni, quando la gente mi fermano per strada. È bello sapere che si è accompagnati nella vita dalle persone che ami. La donna ha confermato che il processo di recupero è lungo ed esige “continui check-up (…) Non vediamo l'ora di pensare al futuro, a vedere i nostri figli crescere.”

Michael Bublé quando seppe della diagnosi di cancro al fegato la condivise con i fan su Facebook: “Siamo devastati circa la recente diagnosi di cancro del nostro figlio maggiore Noah, che è attualmente in fase di trattamento negli Stati Uniti. Abbiamo sempre dato priorità all’amore per la famiglia e i nostri figli. Luisana ed io abbiamo messo le nostre carriere per dedicare tutto il nostro tempo e attenzione ad aiutare Noah a guarire”.

L’ultimo album di Michael Bublé è “Nobody but Me”, nono della sua carriera. Pubblicato il 21 ottobre 2016, a dicembre è stato certificato disco di platino in Canada per la vendita di 80.000 copie.

