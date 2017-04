Avatar Comics, Dark Horse porta il film tra le pagine dei fumetti 13/04/2017 13:00 Avatar a fumetti è pronto per il suo debutto mentre si attendono novità per il sequel del film Avatar è stato l’evento cinematografico più atteso del 2009, per la regia di James Cameron che ha visto tra i protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. La Dark Horse ha annunciato che il progetto di riportare le narrazioni del film tra le pagine dei fumetti è giunto a conclusione ed il prossimo maggio verrà pubblicata la nuova serie. Il mondo fantastico, incontaminato e selvaggio di Pandora viene trasportato nei comics. La trama ripercorre le vicende antecedenti, contemporanee e successive, proponendo delle narrazioni alternative a quelle dirette da Cameron ma con queste strettamente collegate. Il progetto di realizzazione di Avatar a fumetti era stato annunciato nel corso del New York Comic Con del 2015. Dark Horse Comics e la 20th Century Fox avevano infatti annunciato, durante il predetto evento, la loro collaborazione per portare tra le pagine patinate le narrazioni riguardanti il film di James Cameron. Avatar Comics della Dark Horse è stato scritto da Sherri L. Smith (Orleans, Flygirl) e Brian Wood (Aliens: Defiance), mentre le illustrazioni sono state curate da Doug Wheatley (Star Wars Episode III: Revenge of the Sith) e Werther Dell’Edera (Il ragazzo invisibile). Atteso per il prossimo 6 maggio per i fan d’oltreoceano. Avatar a fumetti esce proprio quando sono attese novità sul sequel del primo film del 2009. Avatar 2 è stato infatti annunciato per la direzione di James Cameron con Zoe Saldana che tornerà nelle quasi irriconoscibili vesti della principessa Neytiri. Nel cast anche Sam Worthington che tornerà a vestire i panni di Jake Sully, il militare connesso al suo Avatar nativo di Pandora e Sigourney Weaver. © Riproduzione riservata

