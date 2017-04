Ballers, intervista all'attrice Jazmyn Simon: 'Julie è una forza da non sottovalutare'

"Ballers" si avvia verso la terza stagione, il cui debutto è atteso su HBO il 23 luglio 2017.

La trama della serie comedy percorre le vicende di ex e attuali giocatori di football. Al centro del racconto c'è il personaggio di Spencer Strasmore, che al termine della sua carriera come giocatore si dedica all'attività di consulente finanziario a Miami.

Abbiamo intervistato l’attrice Jazmyn Simon, interprete di Julie Greane.

D: “Ballers” propone un racconto ambientato nel mondo del football. Cosa pensi di questo sport?

R: In realtà non mi piace lo sport, adoro la mia squadra, i SF 49ers, quindi mi interessa solamente guardarli quando giocano.

D: Il protagonista principale della serie è interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson. Cosa hai provato a lavorare insieme a lui?

R: È davvero surreale, la mia prima serie televisiva insieme ad una delle più grandi star del cinema mondiale. È un uomo eccezionale e la sua carriera è fonte d’ispirazione.

D: Cos’è che rende questa serie così intrigante e divertente?

R: Per prima cosa racconta una carriera che la maggior parte delle persone può solamente sognare (ovvero quella da atleta professionista) e noi portiamo gli spettatori nel dietro le quinte per dare una sbirciata alla loro vita quotidiana. E come sappiamo, la vita può essere divertente.

D: Interpreti il personaggio Julie Greane. Parlami dei suoi difetti e delle sue virtù.

R: Julie è una forza da non sottovalutare. È una donna forte che è piccola di statura ma grandissima nello spirito. È quella che la maggior parte degli uomini vorrebbe come moglie, ama suo marito sia quando gioca nella NFL che quando vende auto, il suo amore per lui non tramonta mai. Lo ama per quello che è, non per ciò che fa. Penso che tutti noi siamo alla ricerca di un partner così.

D: Hai mai desiderato di diventare un atleta professionista?

R: No, mai. Un astronauta? Può essere. Un avvocato, a volte. Ma un atleta? Mai.

D: La terza stagione di "Ballers" debutta il 23 luglio 2017, ci sarà il tuo personaggio?

R: Certamente. Il rapporto tra Charles e Julie nella serie è come un'ancora. Ci sono tutti questi ragazzi che fanno cose assurde e poi ci sono Charles e Julie che sono affidabili. Questa è una cosa che i fan amano.

D: Prossiamente sarai anche in altre produzioni?

R: Ho un film in uscita questo autunno con Taraji P Henson, ma ancora non posso svelare di più di questo lavoro.

