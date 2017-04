The Glass Castle, Brie Larson protagonista del film insieme a Naomi Watts

Brie Larson, vincitore del premio Oscar come miglior attrice protagonista per “Room”, è ora la star di “The Glass Castle”, film che racconterà, con toni che promettono di mescolare drammatico, grottesco e commedia, il percorso di formazione di una giovane donna alle prese con la sua famiglia povera e disfunzionale.

“The Glass Castle” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo best-seller del New York Times. Brie Larson interpreta l’autrice di quest’opera autobiografica, Jeannette Walls, la quale ha dovuto fare i conti con un’infanzia vissuta vagabondando al seguito dei suoi “sbandati” genitori; il padre, Rex, era un alcolizzato, e la madre, Rose Mary, un’artista in cerca di fortuna poi ridottasi a fare la barbona. Nel suo libro, Walls racconta di come la dipendenza del padre avesse ripercussioni pesanti sul bilancio familiare, e di come però Rex fosse abile nell’alimentare l’immaginazione dei figli per distrarli dagli stenti quotidiani. La sinossi del film descrive questo stile di vita così anticonformista come “la maledizione e la salvezza” della famiglia Walls.

Nei panni di Rose Mary e Rex troviamo rispettivamente Naomi Watts e Woody Harrelson, bravissimi interpreti entrambi candidati più volte all’Oscar. Nel cast c’è anche, seppur in un ruolo minore, Max Greenfield, volto noto soprattutto per il personaggio di Schmidt in “New Girl”. Con “The Glass Castle” Brie Larson torna a lavorare con il regista Destin Daniel Cretton, che l’aveva già diretta in “Short Term 12”, e che di questo nuovo film ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Andrew Lanham. "The Glass Castle" non ha ancora una data di uscita, ma è probabile che arriverà nelle sale entro il 2017.

“The Glass Castle” (pubblicato qui in Italia come “Il castello di vetro”) è un libro autobiografico del 2005 firmato da Jeannette Walls, giornalista e scrittrice americana famosa soprattutto per la sua rubrica di gossip pubblicata su MSNBC.com. Alla fine del 2007, le sue memorie avevano venduto oltre 2,7 milioni di copie, erano state tradotte in 22 lingue, e premiate con prestigiosi riconoscimenti letterari, tra cui il Christopher Award e l’Alex Award della American Library Association's Alex Award-

L’ottima accoglienza riservata a “The Glass Castle” è perfettamente in linea con il successo che sta avendo negli ultimi anni il genere delle “memorie”, ormai considerato dagli stessi critici come il genere più rilevante e popolare della nostra epoca, soprattutto sul mercato americano. Per loro stessa natura, le memorie offrono gli strumenti perfetti per raccontare i momenti più imbarazzanti o rivelatori nella vita di una persona, ed è proprio questo uno dei loro principali punti di forza: attraverso un evento particolare, l’autore riesce a risalire all’universale, a quei sentimenti che accomunano tutte le persone, al di là dei dettagli che costituiscono poi la singolarità di ognuno, e quindi ad innescare il meccanismo dell’empatia, e della catarsi.

Le memorie e le autobiografie piacciono perché i lettori sono affamati di realtà: vogliono leggere storie vere, senza sentirsi ingannati o raggirati, e leggendole vogliono trovare delle chiavi di lettura per dare un significato agli eventi della propria vita, per dare loro un ordine più comprensibile. L’avvento di internet e di piattaforme aperte e accessibili come i blog non ha fatto altro che alimentare questa voglia di raccontarsi e di farsi raccontare, e ha permesso alle persone di mettere in comune le proprie esperienze in modi del tutto inediti.

