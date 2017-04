Shameless, settima stagione: tutti gli episodi su Infinity 12/04/2017 11:17 La settima stagione della serie televisiva "Shameless" debutta su Infinity. La settima stagione di "Shameless" è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming Infinity. Sviluppata da John Wells e basata sull’omonima serie britannica creata da Paul Abbot, la fiction racconta le vicende della famiglia disfunzionale dei Gallagher. Shameless, 'I Gallagher non deludono mai': intervista all'attrice Arden Myrin Il personaggio principale della serie televisiva è Frank Gallagher (William H. Macy), un padre single con sei figli. Grazie a questa interpretazione l'attore ha ricevuto diverse nomination tra cui quella agli Emmy Awards del 2014 come miglior attore protagonista in una serie commedia e ai Golden Globe Awards 2015 come miglior attore in una serie commedia o musicale. © Riproduzione riservata

