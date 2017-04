Thor Ragnarök, Marvel Studios presenta i malvagi nell'ultimo trailer 12/04/2017 13:00 Il trailer di Thor Ragnarök nel quel viene presentato il personaggio interpretato da Cate Blanchett Thor Ragnarök continua la sua marcia di avvicinamento al prossimo autunno quando finalmente approderà nelle sale cinematografico per essere proiettato nella sua completezza ma fino ad allora i fan dovranno accontentarsi dei trailer che verranno rilasciati dalla Marvel Studios. L’ultimo trailer è stato pubblicato oltreoceano lo scorso 10 aprile e mostra alcuni punti fondamentali entro i quali sembra snodarsi la trama. Nel trailer ultimamente rilasciato viene presentato il personaggio di Hela, una super-cattiva ed oscura dea della morte che domina sui regni di Hel e Niflheim e che emerge dalle sequenze in tutto il suo perfido splendore, interpretata dall’attrice australiana Cate Blanchett. Il personaggio di Hela porterà sicuramente nuova linfa alla narrazione della saga che vede protagonista Thor (Chris Hemsworth), tuttavia non è l’unica novità interessante che emerge da questo trailer. L’altra gradita sorpresa per gli amanti del genere sarà quella di vedere incastrato nelle narrazioni asgardine del nuovo film il personaggio di Hulk (Mark Ruffalo) che viene presentato in stile gladiatore. Il cast di stelle crea sicuramente delle aspettative per questo nuovo prodotto della Marvel Studios. Infatti tra gli altri protagonisti è presenti anche Jeff Goldblum (Jurassic Park) che interpreterà The Grandmaster, un anziano senza età dell’Universo. Thor Ragnarök sarà presentato nelle sale cinematografiche a partire dalla fine del mese di ottobre 2017. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games / Manga Lamù Color Special, il primo albo a colori per Star Comics “Lamù Color Special”, il primo albo sarà disponibile per Star Comics a partire dal 12 aprile. L'edizione del celebre manga proposta è composta da due volumi e più di 300 pagine a colori. L'appuntamento con il secondo numero, invece, è fissato per il 10 maggio. La trama è ambientata nell'immagin...

Comics & Games Spider-Man Homecoming, Marvel Studios lancia il nuovo ritorno a casa Spider-Man è uno dei personaggi maggiormente amati dai fan dei fumetti ed il suo rinnovarsi testimonia questo affetto iconico. In questa nuova serie troviamo il personaggio comics, interpretato da Tom Holland, maggiormente coinvolto nelle trame della Marvel Studios. Apparso per la prima volta in Captain America: Civil War nella primavera del...

Comics & Games American Gods recensione, il fumetto tratto dal bestseller di Neil Gaiman “American Gods #1” ha debuttato a metà marzo per Dark Horse, mentre il secondo numero è disponibile da mercoledì 12 aprile. Il fumetto è l'adattamento del pluripremiato omonimo romanzo fantasy horror (2001) di Neil Gaiman.La sceneggiatura è affidata a Craig Russell (“The Sandman: The Dream Hunter...

Comics & Games / Super Heroes Recensione Fire and Stone: Prometheus la nuova miniserie di Alien pubblicata dalla Saldapress Fire and Stone: Prometheus è il nuovo arco narrativo di Alien che viene pubblicato dalla Dark Horse Comics e in Italia dalla Saldapress. In questa nuova miniserie composta di cinque numeri troviamo una storia ambientata nel 2219, centotrenta anni più tardi rispetto alla storia che viene raccontata nel film del 2012 di Ridley Scott e u...

Comics & Games Ghost in the Shell si rinnovava dal film con Scarlett Johansson all'animazione Ghost in the Shell, manga nato dall’immaginazione di Masamune Shirow alla fine degli Ottanta, e diventato un cult tra gli appassionati, realizzato prima come serie a fumetti e divenuto in seguito un videogioco, in fine approdato al cinema con protagonista Scarlett Johansson, si apprende che il titolo è pronto a rinnovarsi anche n...

Comics & Games The Courier n. 1 nuova serie comics della Zenescope Zenescope Comics ha basato il suo successo sulla sensualità dei personaggi protagonisti di rielaborazioni delle fiabe popolari o di storie che comunque fanno parte dell’immaginario collettivo. I personaggi che propone sono eroine risolute ed afrodisiache coinvolte in avventure spesso senza tempo. Tra le ultime proposte sono emersi racc...