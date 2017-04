Kristen Stewart sul film 'Personal Shopper': 'è una riflessione profonda sulla realtà'

Personal Shopper è il film di Olivier Assayas con Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie.

La trama è quella di Maureen, giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Deve scegliere i vestiti ideali per una star, Kyra: ma lei sa anche comunicare con gli spiriti, contattare l’aldilà.

Vuole infatti salutare definitivamente il fratello gemello Lewis, recentemente scomparso: ma così comincerà a ricevere ambigui messaggi inviati da un mittente sconosciuto, entrando in contatto con una presenza spettrale che non pare Lewis.

“Eravamo a Cannes per ‘Sils Maria’ - dice la Stewart - era la prima volta che mi trovavo con un gruppo di persone che lavoravano così in armonia (….) quando Olivier mi ha proposto di interpretare ‘Personal Shopper' devo ammettere che ero molto contenta ma non così sorpresa. Volevamo continuare la nostra esperienza come gruppo”.

Riguardo l’impiego dello spiritismi, “Personal Shopper è anche un film di genere - continua la Stewart - molto diverso da quelli proposti dagli autori francesi (…) sceglie di non spaventarci con i fantasmi ma ci offre invece una riflessione profonda sulla realtà e pone quello che secondo me è l’interrogativo più terrificante sulla vita: “sono completamente sola o posso entrare veramente in contatto con qualcun altro?”.

Riguardo il ruolo che interpreta, molto diverso da quello che la resa famosa - ovvero Bella Swann in “Twilight” - afferma l’attrice: “Interpreto la parte di una giovane donna, molto sola, completamente isolata e triste (…) Non poteva esserci un vero rapporto tra me e gli altri perché sentivo di non esistere veramente”.

La Stewart conclude: “Questa situazione mi ha fatto sprofondare in uno stato di angoscia. Ringrazio di essere stata sempre circondata da persone che mi amano e che non mi hanno fatto mai sentire sola”.

