Boston - Caccia all'uomo, l'attore J. K. Simmons racconta il suo personaggio

Boston - Caccia all’uomo (”Patriots Day”) è un film di Peter Berg in uscita il 20 aprile, e che racconta gli eventi concitati dopo l’attentato alla maratona di Boston del 2013.

In un video diffuso dalla CBS Film l’attore J. K. Simmons racconta la sua esperienza: “Interpreto il sergente Jeffrey Pugliese”, dice l’attore vincitore del Premio Oscar per “Whiplash” (2015).

Jeffrey Pugliese è il tenente che si è distinto nel combattimento con i due attentatori alla maratona di Boston, i fratelli Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev. “Io non penso che si sappia cosa voglia dire reagire come ha fatto Jeff. Come quei ragazzi hanno reagito esattamente, le modalità: si può solo sperare che la polizia possa conoscere il modo per salvare le vite”.

Poi parla il sergente Jeffrey Pugliese, che descrive il suo alvoro: “Io non mi considero un eroe. Ma un membro di un gruppo di ragazzi ordinari che agiscono in una situazione straordinaria”.

Il film “Boston - Caccia all’uomo” racconta nei dettagli gli accadimenti di quel giorno a Boston, il 15 aprile del 2013. Dopo l’attacco segue una delle più complesse caccia all’uomo nella storia delle forze dell’ordine. I cittadini hanno reagito con cooperazione e solidarietà: il sergente di polizia Tommy Saunders (Mark Wahlberg) si unisce ai sopravvissuti per un primo intervento, mentre gli investigatori in una corsa contro il tempo danno la caccia agli attentatori. Si intrecciano poi le storie dell’agente speciale Richard Deslauriers (Kevin Bacon), del commissario di polizia Ed Davis (John Goodman), del sergente Jeffrey Pugliese (JK Simmons) e dell’infermiera Carol Saunders (Michelle Monaghan).

Alex Wolff interpreta il giovane attentatore Dzhokhar Tsarnaev, di origine cecena e di soli 20 anni: è stato condannato l’8 aprile del 2015, con sentenza di morte tramite iniezione letale il 15 maggio 2015 e ancora non eseguita.

Themo Melikidze interpreta il fratello dell’attentatore, Tamerlan Tsarnaev: nelle prime ore del 19 aprile 2013 a Watertown, un sobborgo di Boston Tamerlan fu fermato dalla polizia dopo essere stato colpito più volte. L'esatta sequenza di eventi è ancora confusa, ma pare che il fratello minore lo abbia investito con un SUV e trascinato con il veicolo per 6 metri. Portato al Beth Israel Deaconess Medical Center l’equipe non è riuscita a rianimarlo.

Nel film ci sono anche Kevin Bacon, John Goodman, Michelle Monaghan, Alex Wolff, Melissa Benoist e Khandi Alexander. È stato considerato come uno dei dieci miglior film dell’anno dalla National Board of Review of Motion Pictures.

