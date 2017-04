Gotham City Sirens, DC Comics riunisce Catwoman, Poison Ivy e Harley Quinn

Gotham City Sirens è la serie a fumetti della DC Comics che vede protagoniste tre anti-eroine ed enigmatiche criminali come Catwoman, Poison Ivy e Harley Quinn. Tre protagoniste già apparse al cinema e rimaste nell’immaginario collettivo come icone di fascino e contraddizione, verranno riunite in un film diretto da David Ayer contraddistintosi per Suicide Squad.

Catwoman è stato creato negli anni quaranta dalla penna di Bill Finger e Bob Kane, nella serie che vedeva protagonista Batman. Nata come personaggio antagonista dell’Uomo Pipistrello, nella realtà narrativa non è mai stata una vera e propria rivale, connotata da quell’ambiguità positiva che l’hanno fatta salire di popolarità sempre maggiore nel corso degli anni. Come del resto accaduto anche per Poison Ivy e Harley Quinn, in questo accumunate dallo stesso successo decretato dai fan. L’ultima apparizione al cinema di Selina Kyle ha avuto le sembianze di Anne Hathaway mentre nella serie Ghotam è interpretata da Camren Bicondova.

Harley Quinn è invece recentemente apparsa al cinema in Suicide Squad interpretata da Margot Robbie, sebbene creata solo negli anni novanta da Paul Dini e Bruce Timm, Harley ha fatto subito breccia tra i fan per la sua giocosa follia ed inquietante ironia.

Poison Ivy è stata creata da Robert Kanigher e Sheldon Moldoff negli anni sessanta come nemico femminile di Batman per sostituire proprio Catwoman che ormai era divenuta una sorta di anti-eroina. Poison Ivy è probabilmente il personaggio maggiormente ammaliante dell’universo DC Comics. Una scienziata che è uscita da un tentativo di omicidio con dei poteri ed amica di Harley Quinn con la quale progetta piani diabolici. La migliore interpretazione di Poison Ivy sino ad oggi è certamente quella di Uma Thurman in Batman & Robin del 1997. Ultimamente anche l’attrice americana Bryce Dallas Howard avrebbe espresso, attraverso la sua pagina Twitter, il suo interesse per interpretare la sensuale Poison

Tre protagoniste dall’indiscusso ed inquietante fascino fumettistico che verranno riunite in un film diretto da David Ayer. Attualmente nel cast è presente solo Margot Robbie che interpreterà Harley Quinn ma il progetto è agli inizi quindi si attendono novità a breve.

