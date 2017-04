Sense8, seconda stagione: oltre 200 mila view per il trailer ufficiale 11/04/2017 09:49 La seconda stagione della serie televisiva "Sense8" debutta su Netflix il 5 maggio 2017. Il trailer ufficiale della seconda stagione di "Sense8" è stato pubblicato ieri sul canale YouTube Netflix US & Canada ed ha già superato 200 mila visualizzazioni. I nuovi episodi della serie televisiva saranno disponibili sulla piattaforma streaming Netflix dal 5 maggio 2017. La trama segue le vicende di otto persone che vivono in luoghi diversi del pianeta e che sviluppano inspiegabilmente una connessione mentale, pertanto possono vedersi e comunicare l'un l'altro. I protagonisti convivono in questa nuova condizione ricercandone le cause e i significati. © Riproduzione riservata

Serie TV / News Like Me, la vita da youtubers raccontata dalla nuova tv comedy La nuova tv comedy "Like Me" debutta su Disney Channel il 21 maggio 2017. Composta da 12 episodi, vede protagonisti gli youtubers Sofì e Luì del canale "Me contro Te" e racconta i retroscena dell'attività di creazione di video che grazie al crescente utilizzo dei social network sta generando nuove personalità popo...

Serie TV / News American Playboy: The Hugh Hefner Story, intervista al produttore Stephen David "American Playboy: The Hugh Hefner Story" è disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video dal 7 aprile 2017. Avvalendosi di numerose testimonianze e di un ricco materiale inedito, la docuserie ripercorre la vita di Hugh Hefner, fondatore della celebre rivista "Playboy". Abbiamo intervistato il produttore Step...

Serie TV / News Di padre in figlia, incontro con il cast della serie tv Abbiamo partecipato alla presentazione di "Di padre in figlia", in onda su Rai 1 dal 18 aprile 2017. Leggi la recensione del primo episodio La trama della fiction si svolge dal 1958 al 1980 e configura un'intensa narrazione sul tema dell'emancipazione della donna. La realtà socio-culturale dell'epoca è rappresentata attraverso ...

Serie TV / News Il Trono di Spade 7, gioco di sguardi alla Leone nel trailer della nuova stagione "Il Trono di Spade 7" è ancora in produzione e la HBO ha deciso di ricordarlo ai fan con un trailer intitolato "Long Walk", tutto costruito su un sapiente gioco di sguardi magnetici e intriso di atmosfera dark, nel quale Cersei, Daenerys e Jon Snow camminano fino a sedersi sui rispettivi troni. L'ultima inquadratura è dedicata all'iri...

Serie TV / News Topolino e gli amici del rally, presentazione della serie tv "Topolino e gli amici del rally" debutta su Disney Junior il 19 aprile 2017. Composta da 26 episodi, la serie televisiva vede protagonisti i celebri personaggi dell'universo di Topolino, impegnati in avvincenti gare automobilistiche che si svolgono in diverse città del mondo, tra cui Roma. Minni e Paperina gestiscono l'azienda Aiutam...

Serie TV / News Chewing Gum, su Netflix la seconda stagione della sitcom La seconda stagione della sitcom "Chewing Gum" è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 4 aprile 2017. La trama ruota attorno al personaggio di Tracey Gordon, una ragazza di ventiquattro anni che nutre una grande ammirazione per la cantautrice Beyoncé. La protagonista ha avuto un'educazione fortemente religiosa e g...

Serie TV / News Da 'The Leftovers' a 'Will': intervista all'attrice Jasmin Savoy Brown Mauxa ha intervistato l'attrice statunitense Jasmin Savoy Brown, nota al pubblico televisivo internazionale per la sua partecipazione a "The Leftovers - Svaniti nel nulla". Il debutto della terza e ultima stagione della serie basata sull'omonimo romanzo di Tom Perrotta è atteso sull'emittente statunitense HBO il 16 aprile 2017. D: Il tuo r...

Serie TV / News L'isola dei famosi, decima puntata: l'annuncio dei finalisti La semifinale della dodicesima edizione de "L'isola dei famosi" va in onda questa sera su Canale 5. Nel corso della decima puntata verranno annunciati i nomi dei naufraghi che parteciperanno alla finale (in programma il 12 aprile 2017) e si contenderanno la vittoria della versione italiana del reality show, condotta per la terza volta consec...

Serie TV / News Goliath, recensione della prima puntata della serie tv La serie televisiva "Goliath" è disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video dal 17 febbraio 2017. La trama si svolge intorno al personaggio di Billy McBride (Billy Bob Thornton), un valido avvocato ridotto in una condizione trasandata. È presentato nella sua tetra quotidianità, mentre esce dal suo appartamento c...