Lamù Color Special, il primo albo a colori per Star Comics 11/04/2017 10:00 Star Comics lancia l'iniziativa: un imperdibile albo a colori con le avventure della creatura di Rumiko Takahashi, la regina del manga. “Lamù Color Special”, il primo albo sarà disponibile per Star Comics a partire dal 12 aprile. L'edizione del celebre manga proposta è composta da due volumi e più di 300 pagine a colori. L'appuntamento con il secondo numero, invece, è fissato per il 10 maggio. La trama è ambientata nell'immaginario quartiere di Tomobiki, dove il liceale Ataru Moroboshi viene chiamato a salvare l'umanità dall'invasione degli Oni. La missione che il giovane, natura libertina e impacciata, deve portare a termine, in cambio della clemenza degli alieni, è toccare le corna della figlia del capo degli Oni, Lamù.

Una sfida affatto semplice, visto che la ragazza - solita ad esibire un outfit essenziale tradotto in bikini e stivali tigrati - è capace di volare. Da questa premessa nascono le esilaranti avventure del pluripremiato manga che, dal suo debutto in Giappone nel 1978, è diventato anche una seguita serie anime tv e ha potuto contare su sei lungometraggi di animazione realizzati per il grande schermo. Lamù condivide con la popolazione degli Oni i canini aguzzi, le orecchie appuntite e le piccole corna. È capace di volare e scaricare elettricità. Scopriamo che è allergica all'aglio, mentre gli umeboshi, condimento a base di prugne, ha su di lei un effetto inebriante. Le piace la cucina piccante e utilizzare la conoscenza dell'high tech alieno per risolvere contrattempi, tipicamente umani, spinosi. "Tesoruccio" o "amoruccio" sono gli appellativi destinati ad Ataru. Protettiva e gelosa nei suoi confronti, Lamù non lesina a ricorrere a piccole punizioni per contenere il suo tratto preponderante di seduttore incallito. Tra le curiosità che riguardano la creatura creata da Rumiko Takahashi, nota come la regina dei manga, inizialmente Lamù figura come personaggio secondario abilitato a super protagonista grazie all'interessamento dei fan. Lungo la longeva serialità del manga, i lettori hanno potuto apprezzare di molti citazioni popolari: dall'Uomo Tigre a Mazinga e Lady Oscar, senza dimenticare i tanti omaggi dedicati alla saga di Star Wars. Di Rumiko Takahashi, Edizioni Star Comics si è interessata a far conoscere ai lettori italiani “Kyokai no Rinne”, serie pubblicata da Weekly Shonen Sunday, a cui la mangaka si sta dedicando. © Riproduzione riservata

