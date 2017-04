Better Call Saul 3, attesa per la comparsa del criminale Gus Fring nella serie tv

"Better Call Saul 3" è in uscita: la terza stagione dello show è già stata pubblicata negli Stati Uniti mentre in Italia verrà caricata domani sulla piattaforma Netflix. Lo spin-off di "Breaking Bad", incentrato sulla vita movimentata dell'avvocato Saul Goodman prima che incontrasse Walter White e Jesse Pinkman, ha ancora molti punti in sospeso. Avevamo lasciato Goodman o meglio Jimmy McGill, il nome del nostro protagonista prima che lo cambiasse, in una situazione precaria: assunto dall'importante studio legale "Davis & Main" di Santa Fe dopo il successo del caso Sandpiper, Jimmy si fa cacciare dopo aver partecipato a uno spot televisivo compromettente e aver contraffatto dei documenti riguardanti suo fratello Chuck.

Gli eventi più attesi della terza stagione sono due: la trasformazione di Jimmy McGill da un avvocato disordinato e pasticcione ma tutto sommato generoso, nel principe dei cinici e degli sfruttatori delle miserie altrui che abbiamo "ammirato" in "Breaking Bad"; gli stessi sceneggiatori Vince Gilligan e Peter Gould danno la metamorfosi come imminente, già all'inizio della prossima stagione. La seconda novità riguarda la comparsa di Gus Fring, l'insospettabile trafficante di droga e proprietario della catena di Fast Food "Los Pollos Hermanos", interpretato da Giancarlo Esposito.

Come per la serie madre, "Better Call Saul" ha ottenuto un successo di pubblico e di critica davvero travolgente, facendone uno degli spin-off più acclamati di sempre. Le prime due stagioni hanno ottenuto un sorprendente 97% su Rotten Tomatoes, e Chuck Bowen di "Slant Magazine" ha definito la serie poetica e ben costruita tanto nell'estetica quanto nella trama, imprevedibile ed avvincente. Daniel D'Addario di "Time" ha sottolineato come lo show di Gilligan sappia introdurre nuovi temi in un universo già familiare, quello di "Breaking Bad".

Giancarlo Esposito si è portato a casa il premio come miglior attore non protagonista ai "Critics' Choice Television Awards" del 2012 per l'interpretazione del machiavellico Gus Fring, commerciante e trafficante di stupefacenti. Esposito, che ha preso parte anche a quattro film di Spike Lee, è impegnato nelle riprese di "Maze Runner: The Death Cure", terzo capitolo della saga di fantascienza post-apocalittica di taglio giovanilistico che vedrà la luce nel 2018.

