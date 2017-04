Irina Shayk e Bradley Cooper: neo-genitori e presto al cinema con Lady Gaga 10/04/2017 10:45 Irina Shayk ha partorito il primo figlio, avuto dall'attore Bradley Cooper. Irina Shayk e Bradley Cooper sono divenuti genitori. La top model di Victoria Secret ha partorito due settimane fa anche se la notizia è stata confermata solo ora. Non è noto il sesso e il nome del bambino. La gravidanza era stata annunciata nello scorso autunno durante l’evento Victoria 's Secret Fashion Show. La coppia è insieme dal 2015, e tra le loro vacanze ha fatto scalpore quella a Positano nell’estate 2015, con foto riprese da un drone. Irina Shayk ha 31 anni, mentre Bradley Cooper 42: si sono conosciuti durante lo spettacolo di Broadway “Finding Neverland”. Bradley Cooper sarà al cinema nel 2018 con “A Star Is Born”, diretto da lui stesso. La trama è quella di una star del cinema che aiuta una giovane cantante e attrice a trovare la fama, anche se l'età e l'alcolismo portano la propria carriera in una spirale discendente: nel cast c’è anche Lady Gaga e Sam Elliott. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Personaggi correlati Bradley Cooper, Irina Shayk





Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema Sotto il cielo delle Hawaii film, un cast stellare per l'ultima fatica di Cameron Crowe Sotto il cielo delle Hawaii è una commedia romantica scritta e diretta da Cameron Crowe e interpretata da Bradley Cooper ed Emma Stone. Il film dovrebbe uscire nelle sale italiane il 24 settembre distribuito dalla 20th Century Fox. Sotto il cielo delle Hawaii, trama. Dopo aver fallito una missione importante, Brian Gilcrest – consulen...

Cinema Jennifer Lawrence e Steven Spielberg nel film tratto dal libro di Lynsey Addario Jennifer Lawrence sarà la protagonista di un nuovo film per la regia di Steven Spielberg tratto dal libro di Lynsey Addario, It's What I Do: A Photographer's Life Of Love And War, appena pubblicato da Penguin Press. La Warner Bros ne avrebbe infatti già acquistato i diritti cinematografici. Lynsey Addario libro. Premio Pulitzer nel 2...

Serie TV Anticipazioni Serie Tv: Sharon Stone e Bradley Cooper approdano sul piccolo schermo Serie TV TNT Agent X con Sharon Stone La televisione americana si prepara a dare il benvenuto all'ennesimo political drama, sulla scia del successo di House of Cards (prodotto da Netflix e interpretato da Kevin Spacey). TNT infatti ha dato l'okay definitivo ai primi dieci episodi di Agent X, con Sharon Stone e Jeff Hephner. L'indimenticabile protag...

Cinema Bradley Cooper: inviato in missione in Iraq accade nel film 'American Spiner' diretto da Clint Eastwood Bradley Cooper nel ruolo di Chris Kyle, tiratore scelto degli Stati Uniti, nel film 'American Spiner' diretto da Clint Eastwood. Nel ruolo della moglie del protagonista Sienna Miller. Film 'American Spiner'. La pellicola di cui è protagonista Bradley Cooper è basata sulla biografia omonima del tiratore scelto Chris Kyle. Regista del ...

Cinema / Recensioni Guardiani della Galassia recensione film, Chris Pratt è il leader degli Avengers dello spazio Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy) è diretto da James Gunn (Slither) ed esce nei cinema italiani giovedì 22 ottobre. Il film è stato prodotto dai Marvel Studios ed è distribuito nel nostro paese dalla Walt Disney Company Italia. Guardiani della Galassia trama, Peter Quill è un esploratore del...

Cinema Guardiani della Galassia anteprima film, Chris Pratt carismatico supereroe targato Marvel I Guardiani della Galassia capitanati da Chris Pratt arrivano nelle sale italiane il 22 ottobre, mentre saranno presentati, in anteprima il 21 ottobre, al Festival Internazionale del Film di Roma nell'ambito della sezione Alice nella Città. Il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Company. Guardiani della...

Cinema / Drama American Sniper, Bradley Cooper cecchino letale nel nuovo film di Clint Eastwood American Sniper film drammatico 2014. American Sniper è un film Usa del 2014, diretto da Clint Eastwood su sceneggiatura di Jason Dean Hall. Il film è basato sul libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History di Chris Kyle (scritto con Scott McEwen e Jim DeFelice) e racconta la vera storia ...

Cinema Chris Pratt, il successo dei Guardiani della Galassia: atteso in Jurassic World Chris Pratt, Guardiani della Galassia domina il boxoffice. Dopo aver ottenuto il pieno entusiastico dei consensi da parte della critica, i Guardiani della Galassia capitanati da Chris Pratt restano in cima alla boxoffice Usa, seguiti dalle Tartarughe Ninja e Resta anche domani (If I Stay) con protagonista Chloe Grace Moretz. Chris Pratt, Guardiani...

Cinema Film Jennifer Lawrence, da Josh Hutcherson a Nicholas Hoult e Channing Tatum: i prossimi co-protagonisti dell'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence giovane protagonista premio Oscar. Nel 2011 riceve la prima nomination come migliore attrice per Un gelido inverno di Debra Granik, nel 2013 si aggiudica la statuetta per il brillante ruolo di Tiffany in Il lato positivo e l'anno successivo è in corsa nella categoria di miglior attrice drammatica in American Hustle - L'appa...

pagina 1 di 3 prev next