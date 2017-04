Spider-Man Homecoming, Marvel Studios lancia il nuovo ritorno a casa

Spider-Man è uno dei personaggi maggiormente amati dai fan dei fumetti ed il suo rinnovarsi testimonia questo affetto iconico. In questa nuova serie troviamo il personaggio comics, interpretato da Tom Holland, maggiormente coinvolto nelle trame della Marvel Studios. Apparso per la prima volta in Captain America: Civil War nella primavera del 2016, entrato a far parte della nuova squadra dei vendicatori che vedrà l’apparizione al cinema in Avengers: Infinity War nell’aprile del 2018, ed annunciato nel seguito di questo primo capitolo in programma per il 2019, Peter Parker torna a casa ed affronta una nuova minaccia.

Nella trama di Spider-Man Homecoming ritroviamo il giovane Peter divenuto ormai uno dei membri del gruppo dei Vendicatori e sotto l’egida di Iron Man (Robert Downey Jr.), suo mentore, torna alla vita quotidiana e dall’amata zia May interpretata dall’attrice americana Marisa Tomei. Tuttavia il ritorno alla quotidianità è minacciato da un nuovo malvagio, The Vulture membro del gruppo di super criminali denominato Sinister Six ed interpretato da Michael Keaton. In questo nuovo capitolo non sarà più Peter a progettare la sua tuta ma verrà aiutato dall’ingegno di uno dei Vendicatori, Tony Stark.

Un cast importante per un nuovo inizio che parte dall’appartenenza del personaggio al gruppo di supereroi degli Avengers con le trame che si intrecceranno a quelle dei Vendicatori. Nel cast è anche presente l’attrice Angourie Rice che interpreta Betty Brant presentata come la prima infatuazione di Peter Parker nella serie The Amazing Spider-Man n. 142.

