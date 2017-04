Ready Player One, il film di Steven Spielberg sarà in realtà virtuale

Ready Player One, il nuovo film di Steven Spielberg in uscita il 30 marzo 2018 sarà uno dei primi visibile in realtà virtuale (leggi l'intervista allo scrittore del film di Spielberg).

La Warner Bros. Pictures e HTC hanno infatti annunciato una partnership per la distribuzione del film: la società di produzione di smartphone sarà il partner esclusivo VR per i contenuti online e offline.

Vive produrrà i contenuti VR legati al mondo di “Ready Player One”, per le piattaforme domestiche, i sistemi PC per soluzioni mobili, sulla piattaforma Viveport Arcade per l'intrattenimento presso gli eventi (leggi l'articolo sui visori per realtà virtuale).

Ready Player One è tratto dal libro di Ernest Cline: si tratta di un thriller d'azione fantascientifico che si svolge in gran parte all'interno di uno spazio di realtà virtuale. La trama si sviluppa dopo che il creatore di un MMO chiamato Oasis muore, mostrando un video in cui invita gli utenti di Oasis a trovare il suo Easter Egg (Uovo di Pasqua), che si rivela come oggetto che porterà alla fortuna. Wade Watts trova il primo indizio e inizia una gara per ottenere l’Easter Egg.

Nel cast ci sono Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller, Simon Pegg, Mark Rylance.

