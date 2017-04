Il coraggio di vincere, un film tv che unisce i valori dell'amicizia e dello sport 07/04/2017 16:38 Il film tv "Il coraggio di vincere" va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.20. Rai 1 propone il film-tv "Il coraggio di vincere", in onda questa sera dalle 21.20. Diretto da Marco Pontecorvo, offre un racconto che unisce i valori dell'amicizia e dello sport. Rocco (Adriano Giannini) è un ex pugile che attende un'occasione di riscatto ed è divenuto proprietario di una palestra insieme al suo ex allenatore Marcello (Nino Frassica). Quando incontra Ben (Yann Gael), un giovane immigrato costretto ad arrangiarsi per sopravvivere e che dimostra di possedere le doti di un ottimo pugile, Rocco è pervaso da una nuova motivazione e decide di allenare il ragazzo e condurlo alla conquista del titolo italiano. Per raggiungere il suo intento il protagonista è costretto a destreggiarsi tra numerose difficoltà, affrontate con il supporto di una giovane imprenditrice sportiva, Monica (Serena Rossi). "La boxe e gli incontri sono un elemento fondamentale in questa storia, ma non credo che in fondo sia un film sul pugilato" - spiega il regista - "La boxe è semmai metafora della lotta che i nostri protagonisti sono costretti a combattere quotidianamente per ritrovarsi e trovare una collocazione nella società." © Riproduzione riservata

