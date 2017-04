Ghost in the Shell si rinnovava dal film con Scarlett Johansson all'animazione

Ghost in the Shell, manga nato dall’immaginazione di Masamune Shirow alla fine degli Ottanta, e diventato un cult tra gli appassionati, realizzato prima come serie a fumetti e divenuto in seguito un videogioco, in fine approdato al cinema con protagonista Scarlett Johansson, si apprende che il titolo è pronto a rinnovarsi anche nella versione d’animazione. Attualmente il film con la Johansson ha incassato negli stati uniti solo 23 milioni nella prima settimana di programmazione, con risultati al di sotto delle aspettative come programmate dalla Paramount. Ha recuperato fuori dai territori degli Stati Uniti, portando l'incasso totale a 73,693,619 dollari.

Per Ghost in the Shell tuttavia c’è un progetto di rinnovo del film d’animazione annunciato dall’editore Kodansha e dalla società di produzione d’animazione Production I.G. La nuova produzione riprenderà la trama del classico di Masamune Shirow e la realizzazione sarà affidata a Kenji Kamiyama che ha già diretto la serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e ad Shinji Aramaki che ha diretto il film d’animazione Appleseed. Anche quest’ultimo film d’animazione è statao basato sul manga realizzato da Masamune Shirow

Un successo nato da una trama accattivante nella quale la razza umana è sull’orlo dell’estinzione e la popolazione è in parte divenuta androide con la conseguenza che la definizione delle differenze tra umani e macchine è divenuta indeterminabile. Una saga a fumetti di genere poliziesco e di fantascienza che è stata introdotta in Italia grazie alla Star Comics a partire dal 2004.

