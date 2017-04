Di padre in figlia, incontro con il cast della serie tv

Abbiamo partecipato alla presentazione di "Di padre in figlia", in onda su Rai 1 dal 18 aprile 2017.

La trama della fiction si svolge dal 1958 al 1980 e configura un'intensa narrazione sul tema dell'emancipazione della donna. La realtà socio-culturale dell'epoca è rappresentata attraverso il racconto delle vicende della famiglia veneta dei Franza.

Cristiana Capotondi (Maria Teresa Franza): "È un personaggio che penso di poter definire una piccola rivoluzionaria pacifica, è all'interno della propria vita che determina il cambiamento sociale. Penso che sia un personaggio dotato di grande fantasia perché allora era veramente inconcepibile parlare di temi come realizzazione professionale, personale, determinazione del momento in cui diventare famiglia, per una donna allora il percorso era obbligato, era segnato, invece Maria Teresa obbliga gli altri a guardarla solo nella direzione in cui lei vuole andare, che è quella di una donna totalmente moderna. Avevo l'impressione che le lotte di Maria Teresa fossero delle lotte di una donna del 2017 che si trova catapulta negli anni Cinquanta e Sessanta e deve riappropriarsi in qualche modo di ciò che ha perso, quindi mi sembrava un percorso di ritorno ad uno stato, che è quello in cui uomini e donne hanno la stessa parità di diritti e sono entrambi proiettati verso un percorso personale che è semplicemente quello della felicità."

Stefania Rocca (Franca Franza): "È una donna che si costringe a non voler mostrare la propria emotività e la propria fragilità. Maschera tutto, contiene tutto, fino che a un certo punto esplode, quando la società gli permette di farlo."

Matilde Gioli (Elena Franza): "Il mio personaggio è una ragazza molto vivace e turbolenta che darebbe pensieri anche a un padre del 2017, non solo a un Franza degli anni Sessanta. Porta anche altre tematiche che riguardano la condizione delle donne in quel periodo, come per esempio una gravidanza non cercata in giovane età, quindi anche il modo in cui viene affrontata questa situazione racconta l'Italia di quel periodo."

La fiction segna il debutto sul piccolo schermo dell’attrice Demetra Bellina: “L'esperienza è stata bellissima, per lavorare al personaggio mi sono messa ad ascoltare solo musica punk degli anni Ottanta per due mesi. Il mio è un personaggio molto arrabbiato dentro e dovevo cercare questa energia nervosa”.

Tra gli interpreti principali della serie televisiva sono presenti anche Alessio Boni (Giovanni Franza), Francesca Cavallin (Pina), Domenico Diele (Filippo Biasolin) e Alessandro Roja (Riccardo Sartori).

