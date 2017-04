Pierce Brosnan racconta ad un giornale la perdita della moglie e della figlia 06/04/2017 17:45 Pierce Brosnan ad Esquire si è lasciato andare a ricordi amari, come la perdita di due persone care e l'assenza di un padre. Pierce Brosnan ha raccontato a Esquire le sofferenze patite per due perdite importanti. L’attore irlandese ha perso la prima moglie, Cassandra Harris per un cancro ovarico nel 1991. La figlia adottiva della coppia, Charlotte è scomparsa per la medesima patologia nel 2013. "Io non guardo il bicchiere mezzo pieno, credetemi ha detto - Il buio, la malinconia, cane nero irlandese si siede accanto a me di tanto in tanto”. Nell’intervista racconta anche di aver visto il padre solo una volta: “Un pomeriggio di domenica. Abbiamo parlato del più e del meno, aveva un paio di pinte di Guinness, e ci siamo detti addio”. Brosnan si è risposato con la giornalista Keely Shaye Smith: dal primo matrimonio ha avuto due figli, e altri due con la Smith: "So cosa vuol dire avere dei figli, e può essere una strada molto ardua. Il mio istinto paterno non si riferisce a nessuno, perché non c'era nessuno”. Tra gli altri progetti, Brosnan sarà al cinema con “Across the River and Into the Trees”, tratto dal romanzo di Ernest Hemingway: la storia è ambientata in Italia durante la seconda guerra mondiale, con il colonnello dell'esercito americano Richard Cantwell che da eroe di guerra affronta la notizia della sua malattia terminale con storico disprezzo. © Riproduzione riservata

