Il Trono di Spade 7, gioco di sguardi alla Leone nel trailer della nuova stagione

"Il Trono di Spade 7" è ancora in produzione e la HBO ha deciso di ricordarlo ai fan con un trailer intitolato "Long Walk", tutto costruito su un sapiente gioco di sguardi magnetici e intriso di atmosfera dark, nel quale Cersei, Daenerys e Jon Snow camminano fino a sedersi sui rispettivi troni. L'ultima inquadratura è dedicata all'iride blu oltremare del Re della Notte, a testimonianza che la prossima stagione vedrà lo scontro finale con questo personaggio. Un trailer che ricorda le inquadrature western di Sergio Leone, il tutto sul sottofondo musicale del remix di "Sit Down" dei James. Se è vero che nel teaser non viene svelato nulla, è innegabile che la tensione che trasuda dalle immagini ci fa pensare a una stagione selvaggia, epica e leggendaria come le altre.

Per quanto riguarda la nuova stagione de "Il Trono di Spade 7", la data da segnare in rosso sul calendario è il 16 luglio; gli amanti delle puntate in lingua originale dovranno sintonizzarsi sulla HBO, mentre in Italia la saga viene trasmessa su Sky Atlantic e sullo streaming di Sky, Sky Go e Now TV. Ben poco si sa su cosa vedremo nella stagione numero sette: probabilmente sapremo se Bran Stark riuscirà ad abbattere il muro, se Sam Tarly si dimostrerà all'altezza delle aspettative e conosceremo il ruolo di Sansa nella storia, ma forse qualcuno può essere più interessato agli sviluppi della love story fra Jaime e Cersei.

Uno dei tre personaggi che appaiono nel trailer è Cersei Lannister Baratheon, la cinica e vanesia regina dei Sette Regni e moglie di re Robert Baratheon. La controversa sovrana è interpretata da Lena Headey, attrice inglese nata nelle Barmuda e trasferitasi in tenera età nel West Yorkshire. Dopo gli anni della gavetta, la Headey si è fatta notare in "Gossip" accanto a James Marsden e Kate Hudson prima di giungere alla notorietà grazie a "I fratelli Grimm e l'incantevole strega" del 2005 e a "300" del 2007 nei panni della regina Gorgo di Sparta. Attivista animalista per la PETA e amante dei tatuaggi, Lena sta lavorando a "Fighting With My Family", un film su una famiglia di lottatori professionisti.

"Il Trono di Spade" ha ottenuto uno straordinario successo, tanto da poter rivaleggiare in popolarità con il mostro sacro del genere, "Il Signore degli Anelli" ispirato ai romanzi di J.R.R. Tolkien, dove si parla di un mondo fantastico detto "Terra di mezzo" e delle avventure di un gruppo eterogeneo in missione per distruggere un pericoloso anello magico fra i fiumi di lava del Monte Fato. Le vicende sono state portate sul grande schermo da Peter Jackson in una fortunata trilogia che ha lanciato due star mondiali come Viggo Mortensen e Elijah Wood nei panni rispettivamente di Aragorn e Frodo Baggins.

© Riproduzione riservata