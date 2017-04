The Courier n. 1 nuova serie comics della Zenescope

Zenescope Comics ha basato il suo successo sulla sensualità dei personaggi protagonisti di rielaborazioni delle fiabe popolari o di storie che comunque fanno parte dell’immaginario collettivo. I personaggi che propone sono eroine risolute ed afrodisiache coinvolte in avventure spesso senza tempo. Tra le ultime proposte sono emersi racconti come Robyn Hood: I Love NY dove un’eroina lotta per salvare la sua amata New York. Oppure l’ormai apprezzata serie Grimm Fairy Tales realizzata da Ralph Tedesco e Joe Tyler.

The Courier n. 1 è solo l’ultimo di una lunga serie di fumetti della Zenascope comics propone un personaggio grintoso e determinato nell’affrontare la sua battaglia personale. La trama di The Courier proietta il lettore nell’anno 2033 in un contesto minato da una pandemia solo una minoranza della popolazione è riuscita a sopravvivere. Il mondo che si conosceva è mutato e le persone si difendono in roccaforti stile medioevale. Nel mezzo terre desolate e pericolose non offrono alcun riparo dai pericoli che le infestano. Eve Harper è uno dei corrieri che in sella alla sua moto di grande cilindrata sfida le insidie per assicurare la consegna alle roccaforti fino a quando s’imbatte in una commissione che mette in pericolo la propria vita.

The Courier n. 1 è stata scritta da Ralph Tedesco, autore della serie Grimm Fairy Tales ed illustrata da J.G. Miranda con le colorazioni di Bryan Valenza.

