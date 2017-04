Our Little Sister - Diario di Kamakura, il manga di Akimi Yoshida per Star Comics 06/04/2017 10:00 "Our Little Sister - Diario di Kamakura" dal pluripremiato manga al film in concorso alla Palma d'Oro a Cannes. “Our Little Sister - Diario di Kamakura” esce il 12 aprile grazie a Star Comics. L'acclamata serie manga di Akimi Yoshida si merita una trasposizione cinematografica per la regia di Hirokazu Koreeda, nominata alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015. La trama ha come protagoniste tre sorelle informate della morte del padre. Da tempo, il genitore si era rifatto una vita altrove. Le prime tre figlie, quindi, partecipano al funerale di un caro, seppellito nella memoria da ormai quindici anni. Tuttavia, alla ceremonia funebre, devono sorprendersi, loro malgrado, di quanto quell'uomo sconosciuto sia stato benvoluto dalla comunità.

Inoltre, l'incontro con la sorellastra Suzu riserverà uno sviluppo della vicenda corale inaspettato. La giovane quattordicenne accetta, infatti, l'invito di Sachi, la maggiore delle tre, di trasferirisi da loro a Kamakura, nella casa dei nonni. Qui, sono cresciute, dopo la separazione dei genitori: sarà l'inizio di una narrazione capace di toccare le corde emozionali dei lettori. La maggiore delle tre sorelle Kouda protagoniste del manga ( e del film liberato tratto dall'opera di Akimi Yoshida con il consenso dell'autore) è Sachi, infermiera in un ospedale dove svolge il proprio lavoro con una certa austerità; ha ventinove anni e, da una parte, cerca di tenere le distanze dalle sofferenze implicite nel suo mestiere, dall'altra non né immune; l'apparenza nasconde un senso di protezione nei confronti delle sorelle. Yoshino lavora in banca, cerca sollievo negli alcolici senza reggerli e nelle relazioni, deludenti, con ragazzi affascinanti e giovani.

Chika è impiagata in un negozio di articoli sportivi. E, infine, c'è la sorellastra Suzu, 13 anni, con un carattere serioso e un talento calcistico. Nel suo giovane passato ha dovuto affrontare con la morte della madre e convivere con la nuova compagna del padre. Al centro della tematica trattata, ci sono conflitti irrisolti, sentimenti taciuti, sofferenze viventi. Eppure, il tempo ha il potere di tramutare ogni dinamica. Così, la rinnovata bellezza della natura, durante la stagione della fioritura dei ciliegi, riserva una insospettabile forza lungo la capacità di godere delle meraviglie, riservate a ciascuno di noi. Come manga, “Our Little Sister” si è aggiudicato numerosi riconoscimenti, tra cui quello di Excellence Prize al Japan Media Arts Festival nel 2007. anche il film, prodotto da Fuji Television, Shogakukan, Toho e Gaga Corporation, si è guadagnato la premiere londinese al BFI London Film Festival, la nomination al Festival di Cannes, l'apprezzamento della critica statunitense e il successo al botteghino in madrepatria. © Riproduzione riservata

