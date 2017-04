Topolino e gli amici del rally, presentazione della serie tv

"Topolino e gli amici del rally" debutta su Disney Junior il 19 aprile 2017.

Composta da 26 episodi, la serie televisiva vede protagonisti i celebri personaggi dell'universo di Topolino, impegnati in avvincenti gare automobilistiche che si svolgono in diverse città del mondo, tra cui Roma.

Minni e Paperina gestiscono l'azienda Aiutamiche e nell'episodio ambientato a Roma prestano il loro aiuto a Luigi, storica guida della città. Nella versione italiana della serie, il personaggio è doppiato da Guido Meda, la cui voce è inevitabilmente legata al mondo della MotoGP: "Per me era la prima volta al doppiaggio, ma fare qualcosa in collaborazione con Disney è sempre stato il mio sogno e finalmente l’ho realizzato. Spero che i miei fan come me si divertano molto a vedere questa serie" - ha dichiarato il conduttore e commentatore sportivo nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano.

Il personaggio di Luigi necessita dell'aiuto di Minni e Paperina in quanto è stato colpito da un forte raffreddore e non può accompagnare un gruppo di turisti in un tour di Roma, tra cui c'è anche un noto scrittore di libri di viaggio, Roby Roberts, doppiato da Neri Marcorè. L'attore ha commentato: "Non era la mia prima esperienza al doppiaggio in un film d’animazione, ho prestato per esempio al voce a Doug, cane di Up e anche in Topolino e gli amici del rally presto la voce a un cane antropomorfo, ormai posso dire di essermi specializzato. Il doppiaggio è un mio vecchio amore, a volte vorrei avere più tempo per farlo".

In "Topolino e gli amici del rally" ogni personaggio partecipa alle gare con un veicolo personale e in grado di trasformarsi. La serie televisiva torna a evidenziare varie tematiche, dalla forza del lavoro di squadra al fair play, dalla sana competizione al rispetto per l'avversario.

© Riproduzione riservata