Xbox One Scorpio, presentazione nuova console Microsoft: la più potente di sempre

Xbox One Scorpio è la prossima home console di Microsoft, un’evoluzione e deciso potenziamento dell’attuale Xbox One. Come ormai il mondo dei videogiochi ci ha dimostrato, la corsa alla superiorità tecnologica ha invaso anche il tradizionale concetto di generazione hardware, con PS4 che è stata rivista e resa più potente grazie all’arrivo di PS4 Pro. Lo stesso processo viene ora seguito dalla compagnia americana che, più di Sony, ha bisogno di rinnovare e rinfrescare la propria offerta ludica, a causa delle vendite dimezzate rispetto al colosso nipponico.

Project Scorpio nasce quindi come risposta e tentativo da parte di Microsoft di riprendersi lo scettro di console più potente sul mercato, una nomea che era riuscita a portare avanti con fierezza nell’ultima decade. L’arrivo del brand Xbox, con la storica presentazione da parte di Bill Gates, segnava la volontà di entrare con prepotenza nel mondo del gaming, con una macchina da gioco più potente dell’allora PlayStation 2 e la nascita di brand indelebili come Halo e Forza Motorsport. Le vendite superiore alle 25 milioni di unità rappresentarono un ottimo esordio per la compagnia, che vide con l’arrivo di Xbox 360 un boom inaspettato, ma meritato, con più di 80 milioni di macchine piazzate nel mondo. La seconda incarnazione del marchio Xbox rappresentò così una decisa affermazione all’interno del mercato, grazie ad una console potente e versatile, che portava per la prima volta tutti i videogiochi in alta definizione. Il successo fu reso possibile grazie anche a team interni e nuove proprietà intellettuali, con serie quali Gears of War, il primo Mass Effect, Halo, Forza Motorsport e Horizon, Alan Wake, Viva Pinata e multipiattaforma che giravano sensibilmente meglio su Xbox 360 rispetto alla concorrenza. Tale successo non fu tuttavia replicato con l’arrivo di Xbox One, una console nata male ed arrivata nei negozi con un deficit di potenza rispetto a PS4, motivo che ha segnato vendite minori rispetto alle aspettative.

Xbox One Scorpio vuole quindi riprendersi il trono come console più potente mai creata, e lo fa grazie ad un’architettura studiata per raggiungere 6 TeraFlops totali, una potenza di calcolo che supera anche PS4 Pro, l’ultima arrivata in casa Sony. Le promesse degli ingegneri Microsoft sono state pienamente mantenute, con specifiche tecniche superiori alla concorrenza, sia in termini di memoria, capacità della CPU e GPU e una velocità di clock che si spinge sopra le aspettative. La sfida, chiara ed evidente, alla superiorità hardware di PS4 Pro riporta così Microsoft ad avere la console più potente mai creata, con circa il 30% in più delle capacità grafiche di PlayStation.

Il risultato è quello di giochi che gireranno in 4K nativo, con vecchi titoli adattati alla rinnovata potenza, effetti migliori e una risoluzione aumentata. Le immagini mostrate già permettono di notare un deciso miglioramento per produzioni quali Forza Motorsport 6 e Forza Horizon 3, ma il vero salto lo vedremo probabilmente durante la fiera di Los Angeles del prossimo giugno, quell’E3 che rappresenta la miglior vetrina possibile per presentare design e potenza di Xbox One Scorpio. Durante la conferenza californiana, insieme alle esclusive Microsoft, verrà svelato il prezzo, che dovrà cercare di essere quanto più competitivo possibile, nonostante hardware e componentistica siano di fascia alta.

© Riproduzione riservata