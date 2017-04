Chewing Gum, su Netflix la seconda stagione della sitcom 05/04/2017 13:30 La sitcom "Chewing Gum" ha debuttato su Netflix il 4 aprile 2017. La seconda stagione della sitcom "Chewing Gum" è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 4 aprile 2017. La trama ruota attorno al personaggio di Tracey Gordon, una ragazza di ventiquattro anni che nutre una grande ammirazione per la cantautrice Beyoncé. La protagonista ha avuto un'educazione fortemente religiosa e gli episodi mostrano le sue difficoltà nel percorrere la strada verso l'età adulta. L'interprete principale della sitcom è l'attrice inglese Michaela Coel. © Riproduzione riservata

Serie TV / News The Walking Dead 7, gli interrogativi in attesa del finale di stagione "The Walking Dead 7" si avvia alla conclusione: questa sera la Fox trasmetterà il sedicesimo e ultimo episodio prima della lunga pausa fino ad ottobre, quando inizierà l'ottava stagione. Enorme attesa per questa puntata intitolata "Il primo giorno del resto della tua vita", visto che la serie tv AMC ha un seguito enorme e non soltanto...

Serie TV / News Il commissario Montalbano, episodio 'Le ali della sfinge': tatuaggi misteriosi Rai 1 ripropone l'episodio "Le ali della sfinge" (trasmesso per la prima volta il 3 novembre 2008) della serie de "Il commissario Montalbano". Il rapporto tra il protagonista Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) e la sua compagna Livia sta attraversando un periodo problematico a causa di frequenti litigi e incomprensioni. In uno stato d'an...

Serie TV / News Ballando con le stelle, la sesta puntata con Elio e Natstassja Kinski La sesta puntata dell'edizione 2017 di "Ballando con le stelle" va in onda questa sera su Rai 1 dalle 20.35. La giuria del programma composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto valuta le esibizioni delle coppie rimaste in gara: Oney Tapia e Veera Kinnunen, Martin Castrogiovanni e Sar...

Serie TV / News Stranger Things 2, Matt Duffer annuncia il ritorno di Eleven nella seconda stagione "Stranger Things 2" sta per tornare con nove episodi ambientati nel 1984: come comunicato dalla piattaforma Netflix lo scorso febbraio, assisteremo ai prodigi di Eleven e alle avventure dei suoi piccoli amici a partire dal prossimo 31 ottobre, in tempo per festeggiare Halloween. Fino ad allora, i fan dovranno accontentarsi di commentare il trailer ...

Serie TV / News Sorelle, quarta puntata: certezze e nuove rivelazioni La serie televisiva "Sorelle" ha debuttato su Rai 1 il 9 marzo 2017. La quarta puntata va in onda questa sera dalle 21.25. Leggi la trama Chiara (Anna Valle) è certa dell’innocenza di Roberto (Giorgio Marchesi) pertanto resta a Matera per occuparsi della sua difesa e ricercare nuovi dettagli sulla morte di sua sorella Elena...

Serie TV / News Humans, la fiction fantascientifica avrà una terza stagione AMC, Channel 4 e Kudos hanno annunciato che la serie televisiva "Humans" tornerà con una terza stagione. Scritta da Sam Vincent e Jonathan Bracley, è basata nella serie fantascientifica svedese "Real Humans" creata da Lars Lundtrom. Humans - Leggi la recensione del primo episodio La trama si svolge in un presente parallelo e ...

Serie TV / News L'isola dei famosi, nona puntata: un nuovo concorrente lascia la Palapa La dodicesima edizione del reality show "L'isola dei famosi" torna questa sera su Canale 5. Nel corso della nona puntata sarà annunciato il nome del naufrago che dovrà abbandonare l'Isola dell'Homo Sapiens, la sfida è tra Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena. Come avvenuto in precedenza, il concorrente elimi...