Marvel Comics lancia la versione a fumetti di Star Wars: Rouge One 05/04/2017 13:00 Star Wars: Rouge One dopo il film arriva anche il fumetto realizzato da Jody Houser e Emilio Laiso Marvel Comics lancia l’adattamento a fumetti del film Rogue One: A Star Wars Story uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso dicembre 2016. Un film ambientato in un universo e contesto lontani dalle vicende che hanno coinvolto la saga legata a Luke Skywalker. Uno spin-off con nuovi personaggi per quello che sembra rappresentare un nuovo inizio molto atteso dai fan, come testimonia lo strepitoso successo che il film ha ottenuto al botteghino. Marvel Comics lancia le avventure comics dei nuovi protagonisti della saga stellare in Star Wars: Rouge One Adaptation. Le nuove avventure costruite attorno al personaggio di Jyn Erso interpretata dall’attrice inglese Felicity Jones. Una ragazza abituata ad agire in solitaria che si unisce ai ribelli nel tentativo di distruggere la letale arma denominata morte nera. Nel cast sono inoltre presenti anche Diego Luna e Ingvild Deila nelle vesti della Principessa Leia. Star Wars: Rouge One Adaptation è pronto a fare il suo debutto e bissare il successo ottenuto dal film. Scritto da Jody Houser che ha realizzato la serie Max Ride: Final Flight. Mentre le illustrazioni sono state curate da Emilio Laiso, disegnatore della serie Civil War II: Gods of War, coadiuvato Oscar Bazaldua che ha collaborato alla realizzazione della serie Evil Dead 2 e da Phil Noto che ha realizzato la cover oltre ad aver collaborato alla realizzazione di Star Wars: Poe Dameron. Marvel Comics lancerà Star Wars: Rouge One Adaptation a partire dal 5 di aprile per i fan d’oltreoceano. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home Film correlati Rogue One: A Star Wars Story





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games Marvel Comics lancia Madame Hydra in Agents of S.h.i.e.l.d Agents of S.h.i.e.l.d è arrivato alla sua quarta stagione e la Marvel Comics dopo aver lanciato il personaggio di Ghost Rider apparso nei primi otto episodi dell’ultima stagione, si appresta a lanciare la rivelazione di uno dei malvagi comics maggiormente attesi come è Madame Hydra in arte Viper. Oltre all’atteso personagg...

Comics & Games / Super Heroes Recensione Symmetry, il nuovo fumetto della Panini Comics di Hawkins e Ienco Symmetry è il nuovo fumetto pubblicato dalla Panini Comics all’interno della collana Panini 100% HD. Questa opera è stata creata dall’autore Matt Hawkins e disegnata da Raffaele Ienco e nelle 192 pagine di questo bellissimo volume troviamo otto episodi. In Italia è disponibile dai primi giorni di marzo in tutte le f...

Comics & Games Image Comics, nuova ed onirica graphic novel: Afar Ogn L’’Editore americano Image Comics pubblica una narrazione onirica dove sogno e fantascienza si uniscono per elaborare una trama che almeno alle apparenze sembra suggestiva. Un graphic novel che rientra in quella categoria di racconti ai quali appartiene, in parte, anche un film come Cloud Atlas (2012), nel quale i protagonisti s’i...

Comics & Games Sergio Bonelli Editore, la sesta stagione di Orfani incentrata su Sam Sergio Bonelli Editore annuncia la sesta serie fumettistica che concluderà la saga di “Orfani”. Il primo albo mensile uscirà il 15 aprile. La sceneggiatura è di Roberto Recchioni e Michele Monteleone, disegni e cover di Carmine Giandomenico, mentre i colori sono affidati ad Alessia Pastorello. La trama di “Or...

Comics & Games / Adventure Robinson The Journey, recensione speciale PlayStation VR: dinosauri in realtà virtuale Robinson The Journey è il videogioco sviluppato da Crytek Studios e distribuito da Sony, un progetto che nasce esplicitamente e in esclusiva per PlayStation VR. L’idea alla base del progetto è quella di farci, letteralmente, addentrare in un mondo da vivere in prima persona, uno scenario che unisce preistoria e connotati futuris...

Comics & Games DC Comics Entertainment divisa tra Justice League e Wonder Woman Dc Comics Entertainment ha lanciato da pochi giorni il trailer internazionale del prossimo film Justice League presentando la squadra di supereroi tratti dai fumetti che comparirà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo autunno. Composta da un cast di stelle, anche emergenti, per quello che si sta caratterizzando a tutti gli effet...