Batgirl Annual in epoca Rebirth: una nuova avventura insieme all'amica di sempre 05/04/2017 10:00 "Batgirl Annual #1" di Hope Larson e Inaki Mirada: il primo incontro tra Batgirl e Supergirl nel segno della Rinascita. "Batgirl Annual #1", è appena uscito l'annuale targato DC Comics scritto da Hope Larson e disegnato da Inaki Mirada. L'albo racconta il primo incontro tra Barbara Gordon, alias Batgirl, e Supergirl nell'immaginario di Rebirth. La trama è ambientata nella continuità della serie di Supergirl, mentre per i fan di Batgirl rappresenta una parentesi collocata nel mezzo delle avventure sotto l'arco narrativo “Burnside” e il rapporto conflittuale, di natura sentimentale, con Ethan Cobblepot. Batgirl e Supergirl si alleano per risolvere un mistero riguardo al manicomio criminale di Arkham Asylum. Quello che scopriranno le catapulterà in uno scenario oltre ogni aspettativa... L'acclamata e nota sceneggiatrice chiarisce la relazione tra le due amate supereroine paragonandole a due sorelle che si vogliono bene, ma condividono un sano spirito di competizione. La sfida maggiore, puntualizza Larson, è stata quella di raccontare e coinvolgere le due protagoniste enfatizzando le rispettive doti – i poteri straordinari di Supergirl, l'intelligenza emotiva e l'atleticità caratteristiche di Batgirl – equilibrando i ruoli durante questa loro missione. Sono amiche solidali dalla metà degli Anni Settanta, periodo che corrisponde alla Silver Age della storia del fumetto. Lo scorso 22 marzo è uscito “Batgirl Vol. 1: Beyond Burnside” scritto dalla stessa Larson con le tavole di Rafael Albuquerque che contiene i primi sei numeri della serie, in cui seguiamo Babs attraversare il Giappone lungo le sue tratte ferroviarie. Tuttavia, la visita a un amico mette in moto una serie di eventi che recalamano la soluzione di un complicato arcano. Dallo scorso 29 marzo, invece, è disponibile la graphic novel di Supergirl ideata da Peter David con i numeri da collezione #10-20 e l'annuale di Supergirl #2.

La trama è incentrata sulla supereroina alle prese con la sua doppia vita quando si ritova ad affrontare noti villain, tra cui Silver Banshee, Despero, il gruppo di supercriminali conosciuti come gli Estremisti. Molte novità e un'inaspettata trasformazione attendono Supergirl. © Riproduzione riservata

