Da 'The Leftovers' a 'Will': intervista all'attrice Jasmin Savoy Brown

Mauxa ha intervistato l'attrice statunitense Jasmin Savoy Brown, nota al pubblico televisivo internazionale per la sua partecipazione a "The Leftovers - Svaniti nel nulla".

Il debutto della terza e ultima stagione della serie basata sull'omonimo romanzo di Tom Perrotta è atteso sull'emittente statunitense HBO il 16 aprile 2017.

D: Il tuo ruolo in “The Leftovers” ti ha concesso un notevole incremento di popolarità. La serie è criptica, si caratterizza per una trama inusuale che illustra le paure delle persone scaturite da eventi inspiegabili. Qual è la tua opinione?

R: La adoro. “The Leftovers” è una delle serie che preferisco in assoluto, a prescindere dal fatto che ne faccio parte. Amo la prima stagione, penso sia meravigliosa. Nessun'altra serie è in grado di partire da un evento eccezionale e focalizzarsi su tutto ciò che accade intorno ad esso mantenendosi interessante e coinvolgente, a me sembra davvero impressionante. A tutto ciò si aggiunge la profondità degli argomenti che si indagano, il realismo, la scrittura impeccabile, la recitazione, il sound design, la produzione. Mi sto dando ancora un pizzicotto, io ne faccio parte? Wow.

D: Hai letto il romanzo di Tom Perrotta?

R: Sì ma non l’ho mai finito. Ho iniziato a leggerlo in aereo verso Austin quando avevo avuto il ruolo, ma l’ho posato dopo aver letto una o due pagine perché non volevo conoscere quel mondo. Sì, Tom ha contribuito a scrivere la serie, è vero anche che la storia è originariamente la sua, ma alla fine il libro e lo spettacolo iniziano a costruire due mondi diversi e io non volevo confonderli.

D: Nel corso della seconda stagione, il tuo personaggio, Evangeline Murphy, cambia radicalmente atteggiamento, perché?

R: Quando conosciamo per la prima volta Evie, lei è una teenager. Ha la fortuna di condurre una buona vita, con dei genitori che la sostengono e ha molte opportunità, tuttavia sta nascondendo un'oscura sofferenza. Nonostante appaia matura per la sua età, è ancora un adolescente con ormoni vivaci e sta ancora cercando di capire chi è. Penso che questa sia una delle cause del suo cambiamento, è in cerca di se stessa e l'incontro con Meg avviene proprio nel momento giusto, ovvero quando è confusa e impressionabile. Si è sentita compresa, questo è ciò che voleva di più.

D: Interpreti il ruolo di Emilia Bassano nella nuova serie 'Will'. Di cosa si tratta?

R: Interpretando Emilia ho trascorso il periodo più bello della mia vita, un lavoro completamente differente rispetto a quando ho interpretato Evie. In primo luogo, Emilia Bassano è stata una persona reale. Ho sempre voluto interpretare qualcuno che è realmente vissuto, soprattutto che ha lasciato qualcosa che ho potuto studiare e da cui ho potuto attingere. Emilia ha lasciato le sue poesie, è stata la prima poetessa inglese che ha pubblicato a suo nome invece di utilizzare quello di un uomo. Che donna eccezionale. Tutti gli altri artisti coinvolti - attori, ballerini, scrittori, registi, coreografi, la lista continua - sono di altissimo livello e provengono da tutto il mondo, mi considero fortunata ad aver avuto l'opportunità di raccontare questa storia insieme a loro. Forse ciò che ho amato di più, però, è stato lavorare insieme a Jan Haydn Rowles, uno dei migliori accent coach del pianeta, per interpretare Emilia. Lei è impeccabile, e imparare un dialetto è come imparare una nuova lingua o un nuovo pezzo di musica.

D: Nel 2017 hai partecipato anche al longevo medical drama “Grey Anatomy", nell'episodio "You Can Look (But You'd Better Not Touch)", cosa ti ha colpito di questo set?

R: La rapidità con cui si è lavorato. C'era così tanto da girare ed è stato fatto tutto in modo incredibilmente veloce e con passione, precisione e buon umore. Non sono mai stata su un set così celere. Inoltre, riguardo questo episodio, è stato incredibilmente stimolante essere su una serie completamente al femminile. C'erano membri della crew di sesso maschile ma l'autrice, le produttrici, le attrici e la regista erano tutte donne. Ciò accade raramente. Mi ha impressionato.

D: Su cosa sei impegnata al momento?

R: Attualmente sto lavorando sulla serie di Netflix “Love”, e non posso rivelare nulla fino a quando non sarò autorizzata a parlarne. Sto seguendo anche altri progetti ma per ora tutto deve rimanere segreto. Seguitemi su Instagram (@miss_jasmin_savoy) e Twitter (@jazz_minBrown) per avere i primi aggiornamenti.

