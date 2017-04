Dynamite Entertainment, Lo scontro dei re di George R. R. Martin debutta in fumetteria

“A Clash of Kings” (“Lo scontro dei re”, Mondadori), il romanzo fantasy di George R. R. Martin e secondo capitolo delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, debutterà nelle fumetterie statunitensi a giugno per Dynamite Entertainment.

Nell'adattamento del libro in una serie comics, lo sceneggiatore Landry Q. Walker (“Batman: The Brave and the Bold”) e l'artista Mel Rubi (“Red Sonja”, “X-Men”) hanno collaborato con il team creativo dello stesso scrittore di fantascienza.

A proposito del progetto, Walker ammette di essere un grande fan della saga da moltissimo tempo. L'opportunità di entrare nel mondo delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” è entusiasmante, sottolinea. La sfida di trasporre il romanzo è un sogno che si realizza. I lettori avranno la possibilità di leggere “A Clash of Kings” in una direzione aderente all'opera originale mentre, allo stesso tempo, potranno esplorare in che modo la storia prende forma attraverso gli stessi occhi di George R. R. Martin, puntualizza con soddisfazione Walker: “Abbiamo lavorato duramente per creare un adattamento visivo fedele capace di utilizzare la forza del fumetto in tutta la sua potenza, non vedo l'ora che i lettori possano vedere quello che abbiamo realizzato.”

Nick Barrucci, CEO di Dynamite Entertainment, parla del “Trono di Spade” come di un'opera fantasy tra i più grandi della letteratura moderna avendo agganciato milioni di seguaci in tutto il mondo attraverso i libri, le serie televisive e quelle fumettistiche targate Dynamite. Dal 2011 la casa editrice, infatti, collabora con lo scrittore insieme al suo staff per un risultato grandioso. Barrucci dà ufficialmente il benvenuto a Walker e Rubi, quest'ultimo particolarmente apprezzato per aver disegnato il personaggio di Red Sonya per anni. Barrucci conclude dichiarando: “Siamo onorati di fare parte di uno dei franchise più sorprendente del nostro tempo e di continuare a ingaggiare i migliori talenti sulla piazza per adattare questi capolavori”.

Pubblicato nel 1998, “A Clash of Kings” è stato un bestseller amato anche dalla critica per l'atmosfera medievale, la trama ricca di suspence, azione e descrizioni realistiche. Un solido capolavoro.

© Riproduzione riservata