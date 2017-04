Serie tv più viste negli USA: 'The Big Bang Theory' continua la rincorsa alla vetta

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Stranger Things 2, Matt Duffer annuncia il ritorno di Eleven nella seconda stagione "Stranger Things 2" sta per tornare con nove episodi ambientati nel 1984: come comunicato dalla piattaforma Netflix lo scorso febbraio, assisteremo ai prodigi di Eleven e alle avventure dei suoi piccoli amici a partire dal prossimo 31 ottobre, in tempo per festeggiare Halloween. Fino ad allora, i fan dovranno accontentarsi di commentare il trailer ...

Serie TV / News Sorelle, quarta puntata: certezze e nuove rivelazioni La serie televisiva "Sorelle" ha debuttato su Rai 1 il 9 marzo 2017. La quarta puntata va in onda questa sera dalle 21.25. Leggi la trama Chiara (Anna Valle) è certa dell’innocenza di Roberto (Giorgio Marchesi) pertanto resta a Matera per occuparsi della sua difesa e ricercare nuovi dettagli sulla morte di sua sorella Elena...

Serie TV / News Humans, la fiction fantascientifica avrà una terza stagione AMC, Channel 4 e Kudos hanno annunciato che la serie televisiva "Humans" tornerà con una terza stagione. Scritta da Sam Vincent e Jonathan Bracley, è basata nella serie fantascientifica svedese "Real Humans" creata da Lars Lundtrom. Humans - Leggi la recensione del primo episodio La trama si svolge in un presente parallelo e ...

Serie TV / News L'isola dei famosi, nona puntata: un nuovo concorrente lascia la Palapa La dodicesima edizione del reality show "L'isola dei famosi" torna questa sera su Canale 5. Nel corso della nona puntata sarà annunciato il nome del naufrago che dovrà abbandonare l'Isola dell'Homo Sapiens, la sfida è tra Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena. Come avvenuto in precedenza, il concorrente elimi...

Serie TV / News APB, sicurezza e tecnologia: intervista all'attrice Marlene Forte “APB - A tutte le unità” va in onda su Fox dal 28 marzo 2017. La serie televisiva trae ispirazione da un articolo del New York Times Magazine scritto da David Amsden intitolato “Who Runs the Streets of New Orleans?”. Al centro del racconto c'è Gideon Reeves (Justin Kirk), un ingegnere miliardario che a seguit...

Serie TV / News Vampire Diaries, secondo Julie Plec potremmo vedere alcuni personaggi in "The Originals" "The Vampire Diaries" si è chiuso con la ottava stagione, tuttavia le speranze di vedere ancora alcuni dei personaggi principali resta forte nei fan: ad alimentare queste velleità è anche Julie Plec, sceneggiatrice dello show che ha dichiarato a chiare lettere come la morte non sia certo un fenomeno permanente in "Vampire Diari...

Serie TV / News Il commissario Montalbano, episodio 'La vampa d'agosto': seduzione e vendetta Rai 1 ripropone l'episodio "La vampa d'agosto" (trasmesso per la prima volta il 2 novembre 2008) della serie de "Il commissario Montalbano". Il protagonista Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) sta trascorrendo giorni di tranquillità ospite del collega Mimì Augello (Cesare Bocci) nella villa che ha affittato a Montereale Marina. La tra...