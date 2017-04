The Walking Dead 7, gli interrogativi in attesa del finale di stagione

"The Walking Dead 7" si avvia alla conclusione: questa sera la Fox trasmetterà il sedicesimo e ultimo episodio prima della lunga pausa fino ad ottobre, quando inizierà l'ottava stagione. Enorme attesa per questa puntata intitolata "Il primo giorno del resto della tua vita", visto che la serie tv AMC ha un seguito enorme e non soltanto fra gli estimatori dei morti viventi. Fioccano gli interrogativi su cosa accadrà, sebbene sia opinione unanime che la guerra totale fra Rick e Negan vedrà la conclusione soltanto l'anno prossimo. "The Walking Dead" ci ha abituato ai finali sospesi e non c'è motivo per credere che l'episodio di stasera farà eccezione.

Nel corso delle ultime stagioni, il numero di personaggi è aumentato esponenzialmente e ad oggi ci sono cinque comunità diverse che interagiscono fra loro. Il primo interrogativo riguarda il comportamento del gruppo della discarica guidato dall'enigmatica Jadis con la quale Rick ha concluso un accordo: potrebbero rivelarsi utili alla causa, ma forse il loro cinismo sottintende un doppio gioco. Ciò che è certo è che Rick ha bisogno dell'aiuto di altre comunità volenti o nolenti, come nel caso del furto delle armi ai danni della pacifica Oceanside. Poi c'è l'enigma di Sasha, catturata dai Salvatori durante un suo blitz solitario nel covo di Negan: la donna ha chiesto aiuto a Eugene per suicidarsi, ma pare indecisa sul da farsi.

Un altro punto in sospeso è quello del tradimento a Negan da parte di Dwight che si reca spontaneamente ad Alexandria per offrire aiuto a Rick, venendo accolto malamente da Daryl. Probabilmente non verrà ucciso, ma dovrà faticare parecchio per entrare nelle grazie dell'ex sceriffo Grimes e dei suoi. Inoltre, considerando che gli alleati Hilltop e The Kingdom si stanno preparando a scendere in campo e che Negan è parzialmente al corrente di cosa sta accadendo, si può scommettere che stasera vedremo alcune scene piuttosto movimentate. In molti si chiedono se l'atteggiamento collaborativo di Eugene nei confronti di Negan sia davvero autentico o se in fondo sia ancora legato al gruppo di Rick.

Infine nessuno sa cosa ne sia stato del giovane Heath, del quale si sono perse le tracce dopo un attacco di vaganti mentre era in compagnia di Tara. Secondo alcuni la sua scomparsa è dovuta al fatto che Corey Hawkins, l'attore che lo interpreta, ha ottenuto il ruolo di protagonista in "24: Legacy", ma questo non ha impedito agli sceneggiatori di lasciare in sospeso la sorte di Heath: quando Tara riesce a tornare sul ponte, infatti, di lui trova soltanto gli occhiali. Se quello di Heath fosse stato un vero addio, avremmo visto inequivocabilmente la sua morte. Invece si può star certi che prima o poi lo rivedremo, forse già da stasera.

© Riproduzione riservata