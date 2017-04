Marvel Comics lancia Madame Hydra in Agents of S.h.i.e.l.d

Agents of S.h.i.e.l.d è arrivato alla sua quarta stagione e la Marvel Comics dopo aver lanciato il personaggio di Ghost Rider apparso nei primi otto episodi dell’ultima stagione, si appresta a lanciare la rivelazione di uno dei malvagi comics maggiormente attesi come è Madame Hydra in arte Viper. Oltre all’atteso personaggio la serie vedrà il ritorno di una vecchia conoscenza della squadra di eroi, quella di Grant Ward interpretato da Brett Dalton.

Agents of S.h.i.e.l.d ripartirà, per i telespettatori americani, da domani quattro aprile e rivelerà il ruolo di Madame Hydra interpretata dall’attrice australiana Mallory Jansen. Durante il WonderCon, organizzato in California, è stato annunciato che Mallory Jansen interpreterà Madame Hydra, una stratega molto abile che disegnerà le trame antagoniste agli Agent of Shield. Invero Mallory Jansen è già apparsa nella quarta stagione della serie interpretando il ruolo di Aida. Un’androide dotato di intelligenza artificiale realizzato dallo scienziato Holden Radcliffe interpretato dall’attore John Hannah.

Nei precedenti episodi in cui Mallory Jansen è apparsa nell’ottava stagione della serie vestendo i panni di Aida, ha interpretato un’androide che grazie ad un arcano libro ha acquisito facoltà superiori a quelle della mente umana permettendo di salvare Phil Coulson e Leo Fitz dalla dimensione nella quale erano stati proiettati.

Al WonderCon, in California, è stato rivelato che Mallory Jansen sarà proiettata verso un ulteriore trasformazione del personaggio Marvel Comics.

Il personaggio di Madame Hydra è stato creato da Jim Steranko ed apparì per la prima volta in Captain America #110 alla fine degli anni sessanta. Nata nei comics come Ophelia Sarkissian ha scalato l’associazione criminale fino a diventare capo dell’organizzazione che porta il suo nome Madame Hydra.

