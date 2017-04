IDW Publishing, Love Is Love: il fumetto in aiuto delle vittime della strage di Orlando

“Love Is Love” è la graphic novel uscita grazie all'iniziativa di IDW Publishing, in collaborazione con DC Entertainment, lo scorso dicembre. Dalla sua pubblicazione è diventata un bestseller del “New York Times” raccogliendo più di centosessantamila dollari. I proventi delle vendite sono state destinate a OneOrlando, associazione nata per aiutare le famiglie delle vittime della strage di Orlando, avvenuta nella notte del 12 giugno 2016: 49 vittime e oltre 50 feriti, questo il triste bilancio della sparatoria per mano dell'attentatore, nato a New York da genitori di natali afghani e cresciuto in Florida, nel night club Pulse, frequentato da omosessuali.

“Love Is Love” è un'antologia comics a cui hanno partecipato numerosi artisti del fumetto. Il progetto è stato curato da Marc Andreyko sotto la guida editoriale di Sarah Gaydos (IDW Publishing) e Jamie S. Rich (DC Entertainment). Tra i fumettisti che hanno prontamente risposto all'impegno umanitario, ci sono - solo per citare alcuni nomi – Tom King, Grant Morrison, Paul Dini, Gail Simone, Scott Snyder, Jim Lee, Amanda Conner, Mark Millar, Brian Michael Bendis, Steve Orlando, Cat Staggs, Kieron Gillen, Patton Oswalt, Marguerite Bennett, Phil Jimenez, David Mack, Brad Meltzer, Taran Killam, Damon Lindelof, Morgan Spurlock e Matt Bomer.

A proposito dell'enorme riscontro ricevuto, Andreyko sottolinea come mai, anche nei sogni più audaci, avrebbe immaginato un tale successo in termini di riscontro economico e solidareità dimostrata da ogni angolo del pianeta. Sono giorni difficili, dichiara, mitigati dall'enorme supporto per le vittime dell'odio di qualsiasi matrice. Tuttavia, il bene prevale - ne è convinto il curatore di “Love Is Love” - la strada è quella di sostenere il bene auspicato dalla maggioranza della popolazione.

Alla quarta ristampa, il fumetto donerà le copie a Equality Florida, attiva per i diritti civili della comunità LGBT, che ci tiene a ringraziare nelle parole del CEO Nadine Smith: “Dobbiamo sradicare il seme dell'odio che nutre la discriminazione e la violenza, per questo motivo è importante poter contare su acclamati artisti, il cui talento ha reso 'Love Is Love' uno strumento potente e accessibile”.

