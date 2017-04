Ballando con le stelle, la sesta puntata con Elio e Natstassja Kinski 01/04/2017 15:45 L'edizione 2017 di "Ballando con le stelle" ha debuttato su Rai 1 il 25 febbraio 2017. La sesta puntata dell'edizione 2017 di "Ballando con le stelle" va in onda questa sera su Rai 1 dalle 20.35. La giuria del programma composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto valuta le esibizioni delle coppie rimaste in gara: Oney Tapia e Veera Kinnunen, Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, Martina Stella e Samuel Peron, Antonio Palmese e Samanta Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Giuliana De Sio e Maykel Fonts, Alba Parietti e Marcello Nuzio, Xenya e Raimondo Todaro. Stefano Belisari, meglio noto come Elio, leader del gruppo musicale Elio e le storie tese, e l'attrice tedesca Nastassja Kinski partecipano alla puntata nel ruolo di "ballerini per una notte". © Riproduzione riservata

