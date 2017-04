Recensione Symmetry, il nuovo fumetto della Panini Comics di Hawkins e Ienco

Symmetry è il nuovo fumetto pubblicato dalla Panini Comics all’interno della collana Panini 100% HD. Questa opera è stata creata dall’autore Matt Hawkins e disegnata da Raffaele Ienco e nelle 192 pagine di questo bellissimo volume troviamo otto episodi. In Italia è disponibile dai primi giorni di marzo in tutte le fumetterie.

La trama di questa opera affascinante ci porta in un futuro molto lontano da noi, dove un’intelligenza artificiale ha ormai preso il comando sulla mente degli uomini e la vita scorre serena e senza guerra. Tra le persone è stata eliminata ogni forma di individualismo; uomini e donne nascono uguali, cresciuti da un’intelligenza artificiale che li accompagna per tutta la vita e li guida attraverso ogni scelta di vita e ogni piccola decisione. Non esiste diversità e la vita di queste persone scorre senza problemi, fino a quando un imprevisto sul funzionamento di una colonna solare cambierà tutto per sempre. La vita come è stata conosciuta dagli uomini fino a quel momento non esisterà più, tutto sarà diverso.

In questo fumetto ci troviamo di fronte ad un futuro dove l’intelligenza artificiale ha ormai preso il sopravvento sugli uomini, riesce a gestire tutto e a far cambiare decisione ad ogni essere umano a suo piacimento e a suo volere. Un enorme macchinario programmato per il benessere umano, comanda l’intero pianeta terra e le quattro fazioni in cui sono divisi gli esseri umani non possono che seguire le sue direttive in qualunque modo possibile. La grande intelligenza artificiale cerca in ogni modo di portare l’uomo verso la perfezione, togliendo tutte le aspirazioni personali, tutto quello che caratterizza ogni essere umano come tale. Nei bellissimi disegni dell’artista ritroviamo tutte le emozioni e la grandezza del suo talento, la sua bravura si nota soprattutto nelle scene d’azione, così imponenti e piene di patos.

In questo mondo alternativo che ci troviamo di fronte tutto è stato uniformato per essere tutto uguale. I bambini fin da piccoli sono abituati ad avere vicino solo Raiar, la loro migliore amica, un surrogato di genitore, una voce nella loro testa che li accompagnerà per tutta la vita, l’unica vera entità che avranno vicino per tutta la vita e che non li lascia neppure nel sonno. Tutti i sentimenti sono stati repressi, non ci sono né rabbia né amore, tutte le emozioni sono state sopite e soltanto dopo l’incidente solare alcuni di loro scopriranno per la prima volta cosa significa vivere senza la loro Raiar; per la prima volta nella loro vita inizieranno a provare delle vere emozioni, prima fra tutte la paura, poi la solitudine e infine la disperazione. Ma per i due più fortunati tra loro, Maricela e Matthew, si aprirà la via dell’amore, un sentimento sconosciuto, ma grazie a questa loro grande scoperta riusciranno a cambiare per sempre la storia della Terra.

