Underwater, Kristen Stewart eroina di un film action sott'acqua

“Underwater” è il nuovo progetto a cui si sta dedicando Kristen Stewart. La trama di questo film action parte da una premessa semplice: un equipaggio dovrà intraprendere una pericolosa spedizione sottomarina per cercare di trovare una soluzione ai danni causati da un terribile terremoto. La sinossi, nella sua brevità, lascia intuire che il film potrebbe essere una specie di versione “subacquea” del blockbuster per eccellenza, l’“Armageddon” diretto da Michael Bay nel 1998. Al momento non è dato sapere altro di “Underwater”, a parte il fatto che la Stewart interpreterà la protagonista, un “cinico membro della spedizione”.

Le riprese di “Underwater” sono cominciate da pochi giorni a New Orleans, e Kristen Stewart è già stata avvistata sul set. Negli scatti rubati dal “Daily Mail”, l’attrice esibisce il suo nuovo taglio di capelli (praticamente quasi rasati a zero), un fisico statuario messo in risalto dall’aderente costume, e il volto sporco e insanguinato (ovviamente un trucco di scena).

La Stewart sta cominciando a raccogliere i frutti degli sforzi fatti per cercare di scrollarsi di dosso il pesante fardello di Twilight e del personaggio di Bella Swan. Negli ultimi anni ha scelto accuratamente i suoi ruoli, ottenendo il plauso della critica grazie a grandi prove di recitazione come quella offerta in “Sils Maria”, e lavorando con registi del calibro di Woody Allen (“Café Society”). Il suo progetto più recente, “Personal Shopper”, diretto dallo stesso regista di “Sils Maria”, Olivier Assayas, non ha fatto che cementare ulteriormente la sua reputazione di attrice ormai matura e complessa.

Tornando ad “Underwater”, il cast offre altri due nomi interessanti, quelli di Jessica Henwick e T.J. Miller. La Henwick ha da poco fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con il personaggio di Colleen Wing in “Iron Fist”, ennesima serie tv nata dal connubio Netflix/Marvel che farà da ponte al grande evento crossover di quest’estate, “The Defenders”. L’attrice ha anche avuto piccoli ruoli ne “Il Trono di Spade” (dove interpretava una delle “Vipere della Sabbia”, Nymeria) e in “Star Wars VII – Il risveglio della forza”, dove appariva brevemente nei panni del pilota della Resistenza Jess Testor.

Vista la carriera di T.J. Miller, invece, è lecito presumere che il suo ruolo in “Underwater” sarà primariamente quello di spalla comica. L’attore infatti è una presenza regolare nella sitcom HBO “Silicon Valley”, e l’anno scorso è apparso nell’acclamato “Deadpool” di Ryan Reynolds. Miller ha partecipato anche a “Transformers 4 – L’era dell’estinzione” e a “Cloverfield e, nelle vesti di doppiatore, a film come “Dragon Trainer” e “Big Hero 6”.

