Il permesso - 48 ore fuori: il film sulla redenzione diretto da Claudio Amendola 31/03/2017 16:50 "Il permesso - 48 ore fuori" è il film di Claudio Amendola da un soggetto di Giancarlo De Cataldo. Il permesso - 48 ore fuori è il film di Claudio Amendola">Claudio Amendola nelle sale, con Luca Argentero, Claudio Amendola">Claudio Amendola, Giacomo Ferrara e Valentina Bellé. La storia è quella di quattro detenuti cui sono concesse 48 ore di permesso fuori dal carcere di Civitavecchia. Quando sono fuori trovano delle dinamiche diverse da quelle di anni prima. Luigi (Amendola) fu condannato per duplice omicidio, e fuori dal carcere trenta di dare al figlio una vita diversa. Donato (Argentero) è un condannato innocente e sta scontando la pena per coprire il vero colpevole: cerca così vendetta contro chi lo ha costretto al carcere, avendo anche allontanato anche dalla donna amata. Rossana (Bellé) ha 25 anni, figlia di una diplomatica fu arrestata per traffico internazionale di stupefacenti, ribellandosi ai dettami della famiglia. Angelo (Ferrara) è un ragazzo di borgata condannato per rapina, in carcere studia con l’obbiettivo di costruire una nuova vita: vuole riconquistare la sua ex-fidanzata. Il soggetto è stato scritto da Giancarlo De Cataldo, già autore di “Suburra” e ”Romanzo Criminale’ con la collaborazione dello stesso regista e di Roberto Jannone. © Riproduzione riservata

