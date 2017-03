Santa Clarita Diet, seconda stagione: la serie con Timothy Olyphant e Drew Barrymore torna nel 2018

Galleria fotografica

La dodicesima edizione del reality show "L'isola dei famosi" torna questa sera su Canale 5. Nel corso della nona puntata sarà annunciato il nome del naufrago che dovrà abbandonare l'Isola dell'Homo Sapiens, la sfida è tra Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena. Come avvenuto in precedenza, il concorrente elimi...

“APB - A tutte le unità” va in onda su Fox dal 28 marzo 2017. La serie televisiva trae ispirazione da un articolo del New York Times Magazine scritto da David Amsden intitolato “Who Runs the Streets of New Orleans?”. Al centro del racconto c'è Gideon Reeves (Justin Kirk), un ingegnere miliardario che a seguit...