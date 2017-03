Image Comics, nuova ed onirica graphic novel: Afar Ogn

L’’Editore americano Image Comics pubblica una narrazione onirica dove sogno e fantascienza si uniscono per elaborare una trama che almeno alle apparenze sembra suggestiva. Un graphic novel che rientra in quella categoria di racconti ai quali appartiene, in parte, anche un film come Cloud Atlas (2012), nel quale i protagonisti s’incontravano oltre il proprio presente. In questa nuova narrazione Image Comics propone, invece, un incontro onirico tra i protagonisti che vivono in mondi distanti e pianeti diversi.

La trama di Afar Ogn propone uno scenario post-industriale nel quale una ragazza si ritrova con la capacità di proiettare piani astrali durante il sonno. Mentre dorme riesce a far apparire altri pianeti e scovare la vita al loro interno. Durante una di queste proiezioni scopre che un giovane esemplare di uno dei pianeti che visita nei sogni, viene ferito accidentalmente e si trova in pericolo. Nonostante la distanza tra il suo mondo e nonostante le difficoltà della sua esistenza, dovrà trovare un modo per salvarlo sebbene appartiene ad una diversa e distante galassia.

Afar Ogn è stato pubblicato dalla Image Comics da questo marzo ed è stato scritto da Leila del Duca che ha precedentemente realizzato Shutter collaborando con Joe Keatinge. Illustrato da Kit Seaton che dopo aver realizzato alcuni comics online come The Black Bull of Norroway, Otto the Odd e The Dragon King giunge alla sua prima graphic novel.

